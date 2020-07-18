به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به بند (۹) از مصوبات بیست و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ ۹۹/۰۴/۲۱ مبنی بر «نحوه اعمال قانون با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و همکاری مؤثر قوه قضائیه و نیروی انتظامی به شرح زیر خواهد بود: - حوزه ارائه دهندگان خدمات دولتی و اداری - ابلاغ اجرای پروتکل‌ها به عنوان دستور اداری و برخورد برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری» موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی (در هر سطح سازمانی) موظفند؛ به محض ابلاغ مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، پروتکل‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این سازمان و سایر مراجع مسئول، ضمن ابلاغ آنها به بخش‌های مربوط و کارکنان دستگاه، تمهیدات لازم را به منظور اجرای مؤثر و دقیق آنها فراهم سازند. هر گونه تخطی از اجرای مصوبات، ابلاغیه‌ها و پروتکل‌های مربوط یا کم کاری و سهل انگاری در این رابطه تخلف اداری محسوب شده و مراجع ذیربط مکلفند موضوع را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه گزارش نمایند.

۲- به منظور صیانت از حقوق مردم، مراجعان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و با توجه به الزامات ناشی از وضعیت خاص شیوع بیماری کرونا در کشور، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند گزارش‌های واصله در ارتباط با بند فوق و مواردی نظیر عدم استفاده کارکنان از ماسک در محیط اداری و حضور در محل کار علیرغم اطلاع از ابتلاء به ویروس کرونا را با قید فوریت و بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری بررسی و رأی مقتضی صادر نمایند.