به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اردکانیان در دومین برنامه از سلسله برنامههای گفتگو برمدار تحول و بهبود یادگیری که با حضور وزیر آموزشوپرورش و مدیران کل استانی و روسای مناطق ۷۶۰ گانه آموزشوپرورش سراسر کشور و در فضای مجازی بر بستر شبکه شاد برگزار شد، اظهار کرد: آموزشوپرورش مجموعهای وسیع و تأثیرگذار است و سایر دستگاه میتوانند امکانات ارتباطیشان را در اختیار این نهاد گسترده بگذارند.
وی افزود: حوزه فعالیت وزارت نیرو هم مانند آموزشوپرورش فراگیر است و حتی درجایی ممکن است مدرسه استقرار نداشته باشد اما لوله آب و کابل برق باشد و این گستردگی وجه مشترک دو وزارتخانه است لذا زمینه همافزایی و همکاری خوبی بین دو دستگاه وجود دارد.
اردکانیان تصریح کرد: چهل سال پیش وقتی ثمره خون شهدا بهصورت انقلاب در اختیار ما قرار گرفت در ابتدا نه توان لازم را داشتیم و نه میدانستیم که میتوانیم سازمان عریض و طویل نیرو و برق را اداره کنیم.
وی گفت: وجود دو بیماری بزرگ و برهم تأثیرگذار در این سازمان طولانی همواره چالشزا بوده است و با افزایش ۲و نیم برابری جمعیت نسبت به چهل سال قبل این مشکل همچنان وجود دارد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تمرکزگرایی و بخشی نگری دو چالش اصلی وزارت نیرو است و همواره ادامه دارد حتی سازمانهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی هم این بخشی نگری را تقویت میکند گاهی اوقات بهقدری این موضوع تشدید شده است که حتی سایر حوزهها نیز بهصورت بخشی عمل میکنند.
وی ادامه داد: امروز نسبت برنامهریزی و بودجهریزی نسبتی ناعادلانه است، ۴۰ سال است که هنوز در تهیه و تصویب برنامه آمایش سرزمینی هستیم.
اردکانیان افزود: ما بایست ساز و کارهای بین بخشی را در دولت تقویت کنیم البته تقویت به معنای رایگان شدن آب و برق نیست، تقویت به معنای فرهنگسازی و هماهنگی حوزه انرژی با سایر حوزهها ازجمله آموزشوپرورش است.
وی ادامه داد: وقتی در جریان ایده این گفتگو قرار گرفتم احساس کردم این برنامه ظرفیت خوب و یکی از راههایی است که میتواند مشارکت و همافزایی رابین بخشها توسعه دهد.
وزیر نیرو اظهار کرد: اگر بخواهیم برنامه منسجمی و قابل عملیاتی داشته باشیم که دو بیماری و چالش؛ تمرکزگرایی و بخشی نگری را درمان کنیم باید دو دستگاه آموزشوپرورش و نیرو در زمینه فرهنگسازی همکاری کنند. باید بتوانیم از امکان ارتباط دو دستگاه استفاده کنیم و از توان آموزشوپرورش در انتقال پیامهای فرهنگی به خانوادهها استفاده کنیم.
اردکانیان اضافه کرد: اگر در موضوع آب و برق مصرفکننده باشیم؛ قطعاً در وقت هم مصرفکننده خواهیم بود؛ لذا از فرصتها بهخوبی استفاده نمیکنیم.
وی ادامه داد: توزیع عادلانه منابع با شرایط تغییر اقلیم نیازمند راهبردهای بلند مدت است لذا در این زمینه از سال ۸۲ این راهبرد ارائه و اکنون تبدیل به قانون شده است.
وزیر نیرو بابیان اینکه همکاری بین وزارتخانهها ضروری است، اظهار کرد: اصل گفتگو، هدف همکاری بین بخشی است، وزارت نیرو دستگاهی است که با آموزشوپرورش میتواند نسل مدیران آیندهتر را کارآمدتر تربیت کند تا مشکلات بین بخشی رفع شود لذا اگر چنین نشود همچنان با مشکل روبرو هستیم.
وی اضافه کرد: همکاریهای بین دو دستگاه باید از ستاد تا سطح استان امتداد یابد. ادارات کل آموزشوپرورش استانها با شرکتهای برق تعامل و همکاری داشته باشند لذا یک سازوکاری در استان وجود دارد و هرساله یک شرکت انتخاب میشود تا با آموزشوپرورش همپوشانی و انسجامبخشی را انجام دهد؛ بنابراین باید در سطح استانها دو دستگاه در زمینه همافزایی و تقویت ارتباط همکاری داشته باشند.
وی بابیان اینکه در وزارت نیرو نیازمند ارتباط باکسانی هستیم که با جامعه ارتباط بیشتری دارند و از سوی دیگر نیازمند بهرهمندی از دانش دیگران هستیم، گفت: ارتباط باید مبتنی بر نیاز دو طرف و اصلاح الگوی مصرف باشد مدارس میتوانند مجهز شوند لذا مدل گفتگو را باید توسعه دهیم.
اردکانیان بابیان اینکه کمآبی نمیتواند دلیل درست مصرف کردن باشد، اظهار کرد: در کشورهای پرآب برای درست مصرف کردن فرهنگسازی میکنند و آب را چند بار تصفیه و سپس مصرف میکنند لذا همانطور که دین ما سفارش کرده است باید همواره الگوی مصرف و صرفهجویی را در بحث آب و انرژی رعایت کنیم.
وزیر نیرو گفت: در شرایط آب و هوایی فعلی و گرمای شدید تابستان برای جلوگیری از قطعی برق و ایجاد شرایط مشکل، نیازمند همکاری همه دستگاهها هستیم.
اردکانیان ادامه داد: هرچند تعداد تصفیهخانهها نسبت به قبل از انقلاب ۶۰ برابر شده است و این در حالی است که جمعیت ما تنها ۲و سهدهم برابر شده است اما در این حوزه همچنان نیازمند کار بیشتر هستیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: چند سالی است که منابع ما در مسیر هدفمندی قرار میگیرد متأسفانه با شکلی از مشکل مواجه هستیم که دسترسی کامل به منابع نداریم و در شرایط تحریم کار کردن و سرویسدهی و آمادهباش نگهداشتن ۲۰ هزار نیرو کار آسانی نیست.
وزیر نیرو با اشاره به طرح رایگان کردن آب و برق مدارس اظهار کرد: نمیتوان به افراد گفت کالای رایگان را درست مصرف کنید لذا بهتر است رایگان نباشد بلکه در پرداخت هزینهها مساعدت شود لذا اگر چیزی رایگان شد موضوع صرفهجویی نهادینه نخواهد شد و یا نهادینه کردنش بسیار سخت خواهد بود بنابراین بهتر است موضوع معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب و برق مطرح نشود بلکه ما بخشی از هزینههای مصرف انرژی مدارس را پرداخت میکنیم. در مدرسهای که آب و برقش رایگان باشد دانشآموز فرهنگ صرفهجویی و درست مصرف کردن را نخواهد آموخت و در آینده در این زمینه با مشکل مواجه میشود.
اردکانیان در پایان گفت: در راستای تقویت تعامل و همکاریهای بیشتر بین دو وزارتخانه کارگروه مشترکی را تشکیل میدهیم تا اعضای آن نحوه تعامل و حلوفصل مشکلات را پیگیری کنند لذا همکاری میتواند بهگونهای باشد که تصور شود این دو دستگاه یک وزارتخانه است بنابراین از همین فردا این موضوع را ابلاغ میکنم.
نظر شما