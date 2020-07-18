کارخانه نوآوری به منظور گسترش اشتغال در قم احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اخوان علوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تفاهمنامه سه جانبه برای راه اندازی کارخانه نوآوری استان قم، گفت: تفاهمنامهای میان مجموعه پارک علم و فناوری استان قم، دانشگاه ادیان و مذاهب و مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای راه اندازی کارخانه نوآوری به امضا رسیده و به زودی وارد مرحله اجرایی میشود.
وی گفت: از جمله اهداف راه اندازی این کارخانه میتوان به توسعه اقتصاددانش بنیان، ایجاد و توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، افزایش سهم تولید و خدمات دانش بنیان، ارتقای بهرهوری اقتصادی، کارآفرینی و بهرهمندی از ظرفیتهای علمی و فناوری کشور اشاره کرد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم ابراز کرد: راه اندازی کارخانه نوآوری به رشد و توسعه شتاب دهندهها و استارتاپ ها و در نهایت به رشد و گسترش اشتغال و کارآفرینی دانش بنیان کمک بسیاری میکند.
وی محل استقرار کارخانه نوآوری را در دانشگاه ادیان و مذاهب عنوان کرد و افزود: کارخانههای نوآوری فرصتی مناسب برای تبدیل ایدههای نو به ثروت است بنابراین باید مورد توجه قرار گیرد.
اخوان علمی با بیان اینکه در کارخانه نوآوری صاحبان ایده و استارتاپها گرد هم میآیند، تصریح کرد: فضای استقرار کارخانه نوآوری بر اساس تفاهم نامه قابل افزایش و توسعه خواهد بود.
وی با بیان اینکه ساخت و اتمام این پروژه عمرانی در فاز اول تا پایان سال ۹۹ خواهد بود، افزود: پس از احداث کارخانه نوآوری در قالب قرارداد اجاره حداقل به مدت ۱۰ سال به پارک علم و فناوری واگذار میشود.
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