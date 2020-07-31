بوستان قائم(عج)، اولین بوستان پیشنهادی شمال تهران برای بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس سجادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: احداث بوستان ویژه بانوان با توجه ویژه شهردار منطقه یک به حوزه بانوان و تاکید ایشان مبنی بر ایجاد فضای مناسب و اختصاصی برای آنها، در دستور کار مدیران شهری این منطقه قرار گرفت و بوستان قائم (عج) واقع در ناحیه ده به عنوان بوستان پیشنهادی اداره بانوان منطقه یک به اداره کل بانوان شهرداری تهران معرفی شد.

وی گفت: طی بررسی های انجام شده و بازدیدهای به عمل آمده از بوستان های موجود در سطح نواحی مختلف با توجه به ملاک های مورد نظر جهت انتخاب محل احداث بوستان بانوان از جمله اشراف نبودن ملک های اطراف نسبت به بوستان، دسترسی آسان، وسعت، امنیت و.... ضمن جلسات مشترک با شهردار ناحیه ده، بوستان قائم (عج) واقع در ارتفاعات شهرک قائم (عج) پیشنهاد و مورد بازدید معاونین و مدیران اداره کل بانوان شهرداری تهران قرار گرفت.

سجادی گفت: در این بازدید مسئولین اداره کل بانوان شهرداری تهران ضمن گفتگو و تبادل نظر با مدیریت شهری منطقه یک در خصوص زیر ساخت ها و امکانات بوستان، ابعاد مختلف طرح و اقدامات لازم برای اجرایی شدن آن تبادل نظر کردند.