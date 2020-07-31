ضرر ۹۴۰ میلیون دلاری فولکس واگن در نیمه اول سال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، فولکس واگن از ضرر خالص عملکردی ۸۰۰ میلیون یورویی (معادل ۹۴۰ میلیون دلار) خود در نیمه اول امسال خبر داد و اعلام کرد سودی که قرار بود به سرمایه‌گذاران پرداخت کند را کاهش داده است. این در حالی اتفاق افتاد که پاندمی کرونا فروش این شرکت را به شدت پایین آورده است.

میزان وخامت اوضاع وقتی مشخص می‌شود که این عملکرد را با سود ۱۰ میلیارد یورویی شرکت در بازه زمانی مشابه سال قبل مقایسه کنیم.

فروش گروه فولکس واگن در نیمه اول امسال ۲۳.۲ درصد سقوط کرد. از ماه می که قرنطینه‌های سراسری در جهان باعث شد تقاضای خودرو به شدت پایین بیاید، عملکرد این شرکت در هر ماه از ماه قبل بدتر شده است.

به این ترتیب این خودروساز آلمانی اعلام کرد که حالا در اجلاس سراسری ماه سپتامبر خود به هر سهم این شرکت ۴.۸۰ یورو سود برای سال مالی ۲۰۱۹ پرداخت خواهد کرد، در حالی که قبلاً قرار بود ۶.۵۰ یورو به هر سهم سود تعلق بگیرد.