به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «نردبان»، چهارمین قسمت از فصل جدید برنامه تلویزیونی «نردبان» امشب ۱۰ مردادماه روی آنتن شبکه مستند می‌رود. مستندسازان و نظریه‌پردازان سینمای مستند از داخل و خارج ایران در گفتگوهایی اختصاصی با «نردبان»، از تجربیات خود در فیلمسازی و عکاسی مستند می‌گویند و سینمای مستند ایران را مورد بررسی قرار خواهند داد.

این قسمت از برنامه «نردبان» به بررسی پرونده جنجالی سازمان منافقین پرداخته و سراغ مستندهایی رفته است که با این سوژه تاکنون ساخته شده‌اند. «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» به کارگردانی مرتضی پایه‌شناس مستندی است که در این بخش با حضور امید بلاغتی، کارشناس و منتقد سینما نقد و بررسی شده و گفتگویی متفاوت با کارگردان آن انجام می‌شود.

«فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» مستندی درباره زندگی خانوادگی مصطفی محمدی یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و تلاش ۲۵ ساله او برای بیرون آوردن دخترش سمیه از اردوگاه اشرف است. این مستند جایزه بهترین فیلم سیاسی هفتمین جشنواره «سینماحقیقت» را کسب کرد و از سازندگان آن طی مراسمی با حضور چهره‌های مطرح سینمای کشور همچون رضا جودی، حسن برزیده، پرویز شیخ طادی، محمد داودی و … تقدیر به عمل آمد.

مهمان دیگر این قسمت از برنامه حسین جمشیدی گوهری تدوینگر فیلم‌های «آتابای» به کارگردانی نیکی کریمی و «لاتاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان است. او از تجربیات خود در تدوین آثار سینمایی و ساخت مستند صحبت می‌کند.

در بخش معرفی فیلم، مستندهای «غبار جنگ» به کارگردانی ارول موریس و «دهکده جونز» به کارگردانی استنلی نلسون معرفی شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

گفتگو در مورد فیلم‌های مستند با موضوع سازمان منافقین با ذکر مصادیقی متعددی انجام شده که با توجه به محدودیت‌های برنامه، پخش کامل آن مقدور نیست، فایل کامل این بخش همراه با کلیپی از خسرو سینایی که این روزها در بستر بیماری است در سایت شبکه مستند به آدرس و در صفحه اینستاگرام برنامه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

«نردبان»، مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش می‌کند فیلم و عکاسی مستند را در ۲ بخش آماتور و تخصصی به علاقه‌مندان آموزش دهد.

این برنامه با اجرای محمد (حامد) شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بور بور با آیتم‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۱۵ است. «نردبان» در استدیو فرهنگسرای ارسباران ضبط می‌شود.