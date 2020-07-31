«روایت آن ۴۶۵ نفر» را از «رادیو ایران» بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، «روایت آن ۴۶۵ نفر» مستندی از شهدای مراسم رمی جمرات در منطقه منا و بازماندگان آنهاست که روز جمعه ۱۰ مرداد ساعت ۱۹:۴۵ از رادیو ایران پخش می‌شود.

سال‌هاست که اخباری چون آتش سوزی در منا، انسداد در تونل‌های متصل کننده منا به مکه، شیوع انواع بیماری‌ها بین حجاج، خسارت سیل در مکه و… به گوش می‌رسد. در مراسم سال ۱۳۹۴ هم با ۲ واقعه فاجعه بار، سقوط دکل جرثقیل سنگین ساختمانی و انسداد در مسیر رمی جمرات به شهادت رسیدن هزاران حاجی و ناتمام ماندن حج آسیب دیدگان یا انجام نیابتی آن برای برخی مجروحان و عزادار شدن جهان اسلام انجامید؛ فجایعی که در نوع خود بی‌نظیر بود و یک رکورد تاریخی برای اثبات بی کفایتی آل سعود به ثبت رساند.

«روایت آن ۴۶۵ نفر» مستندی از شاهدان عینی و خانواده شهدای مناست که روز جمعه مرداد ۱۰ به تهیه کنندگی شهاب نادری و اجرای کیوان همتی از رادیو ایران پخش می‌شود.