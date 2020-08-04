گزارش عملکرد سالانه دولت باید به مجلس ارائه شود

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولتمردان باید هر چه سریع‌تر گزارش عملکرد سالانه خود را به مجلس ارائه کنند، اظهار داشت: طبق آئین نامه داخلی مجلس، دولتی‌ها موظفند بر اساس برنامه‌ای که در جلسه رأی اعتماد اعلام کردند در مرداد هر سال عملکرد و برنامه‌های خود را به مجلس ارائه دهند و شورای نگهبان هم این موضوع را تأیید کرده است.

وی افزود: آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت مجلس صراحت دارد و این موضوع کاری اختیاری نیست که دولت بخواهد از آن استنکاف کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس بر اساس برنامه‌های ارائه شده به وزرا رأی اعتماد داده و بر این اساس باید دقیقاً مشخص شود که آیا وعده‌هایی که دولتمردان به مجلس داده‌اند، محقق شده است یا خیر.

پژمانفر تأکید کرد: نمایندگان مجلس باید برنامه‌های دولت و وزرا را راستی آزمایی کنند. چرا که نظارت یکی از کارهای اصلی مجلس است و نمایندگان به این مسئله توجه ویژه‌ای دارند.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه دولت در سال پایانی است، خستگی زیادی بر رفتار دولتمردان حاکم است اما این مسئله دلیل نمی‌شود که به مجلس پاسخگو نباشند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور و وزرا باید گزارش عملکرد خود را به صورت دقیق به مجلس ارائه کنند، خاطرنشان کرد: آئین نامه داخلی مجلس تکلیف را کاملاً روشن کرده است و در صورتی که دولتمردان از اجرای این قانون خودداری کنند و گزارش عملکرد و برنامه‌های خود را به مجلس ارائه ندهند، ما از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کنیم چرا که دولت مکلف به ارائه این گزارش است و نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.