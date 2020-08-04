تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله آمرهای روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار کرد: حفاظت، بهره برداری و برداشت از منابع آب با کسب مجوز از شرکت آب منطقهای امکان پذیر است.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب بارندگی در ۲ سال اخیر عنوان کرد: سر ریز مخازن سدهای استان و جاری شدن رودخانهها از وضعیت مطلوب بارندگی حکایت دارد و سفرههای آب زیرزمینی نیز بهبود نسبی پیدا کردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی در خصوص آمار سال آبی استان اظهار کرد: در سال آبی ۹۸-۹۷ میزان بارندگی در استان ۴۷۷ میلیمتر بوده و این میزان در سال آبی ۹۹-۹۸ نیز به ۳۵۶ میلیمتر رسید که نسبت به سال آبی گذشته ۲۵ درصد کاهش و نسبت به درازمدت ۳۱ درصد رشد را نشان میدهد.
به گفته وی حجم آب تجدید پذیر در استان مرکزی سه میلیارد متر مکعب است و از این میزان ۷۰۰ میلیون مترمکعب مربوط به جریان آبهای سطحی و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب، منابع آبهای زیرزمینی است که ۹۲ درصد در بخش کشاورزی، پنج درصد در بخش شرب و چهار درصد در بخش صنعت مصرف میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی اظهار کرد: طول رودخانههای اصلی و فرعی در استان مرکزی به ۲۹ هزار کیلومتر مربع میرسد که ۹ هزار کیلومترمربع آن رودخانه اصلی است که نیاز به تعیین حریم بستر و ساماندهی دارد که در این راستا یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع مطالعات تعیین حریم بستر صورت گرفته است.
آمره ای با اشاره به سر ریز سدهای بزرگ استان از قبیل ساوه و کمال صالح در ۲ سال اخیر بیان کرد: ظرفیت کل مخزن سد ساوه ۲۸۰ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ۲۵۰ میلیون مترمکعب معادل ۹۰ درصد سد، پر است به طوری که ورودی آن پنج لیتر بر ثانیه و خروجی آن هشت لیتر بر ثانیه است که به مصرف کشاورزی و شرب میرسد.
وی گفت: حجم کلی سد کمالصالح شازند نیز ۹۷ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر ۹۰ میلیون مترمکعب معادل ۹۰ درصد حجم سد، پر است و میزان ورودی آن ۶۰۰ لیتر در ثانیه و خروجی آن ۱۳۰۰ لیتر در ثانیه است.
حداقل خسارتهای مالی استان در سیلاب ۹۸
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی بیان کرد: استان در مدیریت سیلاب سال گذشته حداقل خسارتهای مالی را شاهد بود و خسارات جانی را در پی نداشته است.
آمره ای گفت: در بحث سیلاب مسیلها و رودخانهها خود را نشان دادند و تصرفات سیلابها آنها را نمایان کردند به طوری که دستگاههای اجرایی و قضائی نسبت به مهندسی رودخانهها حساس شدند و پیرو این موضوع نقاط حادثه خیز و سیل خیز شناسایی شد و از ظرفیت جوامع محلی مانند دهیاریها، بخشداری به جهت اطلاع رسانی و حضور در مناطق احتمال خسارت و سیلاب در ۱۳۰۰ سدها و بندهای خاکی استفاده شد و موجب شد تا کمترین خسارت را شاهد باشیم.
یک هزار حلقه چاه باید پر شوند
وی در خصوص وضعیت چاههای غیرمجاز استان مرکزی بیان کرد: استان مرکزی دارای ۱۳ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز است که از این تعداد هفت هزار حلقه چاه کشاورزی مجاز است و ۲ هزار و ۶۰۰ حلقه فاقد پروانه است که یک هزار و ۶۰۰ حلقه مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ و یک هزار حلقه مربوط به بعد از سال ۸۵ است که باید پر شوند و مابقی چاه شرب و خدمات است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی بیشترین تعداد چاههای غیرمجاز فرم پنج را با ۱۹۰ حلقه مربوط به شهرستان شازند است و ساوه، خنداب، خمین و اراک نیز دارای چاههای غیر مجاز هستند.
عدم انجام حفاری غیر مجاز در چهار سال اخیر در استان
امره ای افزود: در چهار سال اخیر هیچ حفاری غیرمجازی در استان انجام نشده که دستیابی به این مهم حاصل گشتهای گروههای بازرسی و آگاهی مردم است.
وی اظهار کرد: در طول سالهای اخیر در بحث آبرسانی به شهرها هیچ تنش آبی در شهرهای استان وجود نداشته و در ۲۰ ساله آینده بواسطه طرحهای آبرسانی اجرا شده، در حال اجرا یا طرحهای مطالعه شده هیچکدام از شهرهای استان تنش آبی نخواهند داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی، پروژه انتقال آب از سد کمال صالح از اراک- انتقال آب از سد کوچری به ساوه، خمین، دلیجان، محلات و نیمور و آبرسانی به تفرش از چشمه هفتیان را از دیگر پروژههای بزرگ آبرسانی به شهرهای استان مرکزی برشمرد و گفت: با اجرای این پروژهها ۵۰ درصد از منابع آبی مورد نیاز شرب استان از منابع آبهای سطحی تأمین خواهد شد این در حالی است که این وضعیت تا قبل از برنامه پنجم توسعه کشور این چنین بود که ۸۰ درصد منابع آب شرب از منابع زیرزمینی تأمین میشد.
عملیات اجرایی رینگ جنوبی در هفته دولت
وی تصریح کرد:. امسال در هفته دولت عملیات انتقال آب سد کمال صالح به رینگ شمالی اراک افتتاح و عملیات اجرایی رینگ جنوبی نیز آغاز میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی با اشاره به تدوین سند سازگاری با کم آبی اظهار کرد: این سند تا پایان برنامه هفتم توسعه تصویب شد و یک مرحله در کارگروه سازگار با کم آبی کشور مطرح و در کارگروههای ملی تصویب خواهد شد.
آمره ای افزود: بر اساس این سند مقرر است که معادل ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب تا پایان برنامه هفتم توسعه در حوزه برداشت از منابع آبی استان کاهش پیدا کند که عمده این کاهش در بخش کشاورزی خواهد بود و با توسعه سیستم نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت این کاهش محقق خواهد شد.
نصب ۱۵۰۰ دستگاه کنتور هوشمند رو چاهها
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند روی چاههای آب الزامی است، عنوان کرد: از ۷ هزار کنتور تاکنون یک هزار و ۵۰۰ دستگاه کنتور بر روی چاهها نصب شده است که از اضافه برداشت تا ۳۴ میلیون مترمکعب جلوگیری کرده است.
آمره ای گفت: از زمان اجرای طرح تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده تاکنون ۱۶۳ میلیون مترمکعب در مصرف منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.
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