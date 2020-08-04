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۱۴ مرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۲۰

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری:

برگزاری محافل ادبی زمینه ساز انتقال تجربیات شاعران به جوانان است

برگزاری محافل ادبی زمینه ساز انتقال تجربیات شاعران به جوانان است

شهرکرد- مدیرکل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری محافل ادبی زمینه ساز انتقال تجربیات شاعران پیشکسوت به جوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خلیل مقدم بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح محفل ادبی بام ایران ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر، گفت: تشکیل محافل ادبی کتابخانه های عمومی را گامی تحسین برانگیز و ارزنده از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.

وی بیان کرد: محافل ادبی در خصوص توجه به شعر و ادبیات، انتقال تجربیات شاعران باتجربه و بومی به نسل آینده و کشف استعدادهای نهفته در استان فعال می‌شوند.

وی اظهار داشت: امیدواریم با شروع فعالیت کانون‌های ادبی شاهد انس هر چه بیشتر مردم با کتاب و کتابخوانی و افزایش شناخت آنان نسبت به برگزیدگان درخشان حوزه ادبیات کشور و استانمان باشیم.

دبیر محافل ادبی کشور نیز در این نشست ادبی ضمن اشاره به اهمیت فعالیت کانون‌های ادبی در کتابخانه ها اظهار داشت: فعالیت محافل ادبی در بستر فرهنگی کتابخانه ها موجب می‌شود تا به مدد این بستر مناسب هم جوانان مستعد معرفی شوند و هم پیشکسوتان عرصه شعر و ادب مورد تکریم قرار گیرند.

نغمه مستشار نظامی اظهار داشت: امیدواریم شاهد برگزاری حضوری محافل ادبی با از بین رفتن ویروس کرونا باشیم.

کد مطلب 4991116

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