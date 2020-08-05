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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۲۷

باحکم حناچی؛

سردار حمیدی عضو هیأت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران شد

سردار حمیدی عضو هیأت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران شد

رئیس پلیس راهور تهران بر اساس مصوبه شورای سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با حکم شهردار تهران، به عنوان عضو جدید هیأت مدیره سازمان حمل ونقل و ترافیک معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در جلسه هیئت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با حضور تمامی اعضای آن برگزار شد.

در ابتدای این جلسه از تلاش‌های سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به‌پاس زحمات و تلاش‌های وی در دوران عضویت در هیئت مدیره سازمان قدر دانی شد و سردار محمدحسین حمیدی رئیس جدید پلیس راهور تهران بر اساس مصوبه شورای سازمان و حکم شهردار تهران به عنوان عضو جدید هیئت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک معرفی شد.

در ادامه جلسه اعضای هیئت مدیره سازمان در خصوص مصوبات قبلی هیئت مدیره در ارتباط با ارائه تسهیلات دوچرخه‌های اشتراکی با هدف بهره‌مندی کارکنان دولت از این خدمات به‌منظور گسترش فرهنگ استفاده از دوچرخه در مناطق مرکزی شهر تهران اصلاحاتی را انجام دادند.

کد مطلب 4991779

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