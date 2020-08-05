ظرفیت پالایشگاهی آمریکا کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ظرفیت پالایش نفت ایالات متحده آمریکا امسال میتواند بیشترین مقدار افت را در حدود یک دهه اخیر داشته باشد، زیرا محدودیتهای مسافرتی اعمالشده برای مهار بیماری همهگیر کرونا و آتشسوزی که در پی آن چند پالایشگاه بسته شد، به معکوس شدن دستاوردهای کوچک چند سال اخیر خواهد انجامید.
بسیاری از پالایشگاههای جهان در پی همهگیری ویروس کرونا و کاهش ۳۰ درصدی تقاضای سوخت، فعالیتهای خود را متوقف کردهاند. در ایالات متحده آمریکا، شرکت ماراتن پترولیوم پالایشگاهها خود در کالیفرنیا و نیومکزیکو را در پاسخ به رکود تقاضا، تعطیل خواهد کرد.
شرکت فیلادلفیا انرژی سولوشنز پس از آنکه یک آتشسوزی و مجموعهای از انفجارها به این مجموعه پالایشی آسیب زدند، تابستان گذشته پالایشگاه خود را به یک شرکت معاملات ملکی فروخت.
بر اساس محاسبات رویترز، این سه پالایشگاه ۵۲۳ هزار بشکه در روز نفت، یا تقریباً سه درصد از کل ظرفیت پالایشی ایالات متحده آمریکا را فرآوری میکردند و با تعطیلی آنها ظرفیت پالایشی آمریکا به ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
آخرین افت شدید ظرفیت پالایشی در سال ۲۰۱۲ بود که یک پالایشگاه در جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا با ظرفیت پالایش ۴۸۰ هزار بشکه در روز تعطیل شد. گروهی از سرمایهگذاران قصد دارند امسال این پالایشگاه را دوباره راهاندازی کنند که ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت پالایشی آمریکا خواهد افزود و میتواند بخشی از افت شدید ظرفیت پالایشی امسال را جبران کند.
این در حالی است که بیماری همهگیر کرونا افزایش ظرفیتهای برنامهریزیشده را تضعیف کرده است و بعضی از تحلیلگران معتقدند این بیماری سبب تعطیلی پالایشگاههای بیشتری خواهد شد.
دیوید هاکت، مدیر عامل مؤسسه مشاوره سوخت استیلواتر اسوشیتز در این باره گفت: رکودهای گذشته بهطور موقت رشد را کاهش میدادند، اما احتمالاً افت شدید تقاضای امسال رشد تقاضا را مدتها متوقف خواهد کرد.
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