اجرای ۱۴۰۰ برنامه برای چهلمین سالگرد دفاع مقدس در «نهاجا»

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان مهدی هادیان معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش با اشاره به اهمیت برگزاری گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و تبیین نقش‌آفرینی‌های دلاورمردان نهاجا در جنگ تحمیلی، گفت: در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس، با دستور سلسله‌مراتب فرماندهی، ۴۰ ستاد اجرایی را در سطح نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور فرماندهان ارشد معاونین و تمامی فرماندهان یگان‌های عملیاتی ایجاد کرده‌ایم که هر یک به انجام وظایف محوله خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه شاید جوانان امروز درک صحیحی از شرایط و دوران سخت و پرمشقت دفاع مقدس نداشته باشند، افزود: تلاش می‌کنیم تا فرهنگ ناب دفاع مقدس را در گرامیداشت چهلمین سالگرد این واقعه مهم تاریخی به نسل جوان ارائه دهیم و بستر نهادینه‌سازی ارزش‌های والایی چون جهاد و شهادت را در نسل‌های آتی فراهم کنیم؛ چرا که فرمانده معظم کل قوا فرمودند دفاع مقدس گنجی بی پایان است که باید از این گنجینه عظیم برای رسیدن به مراتب عالی رشد و شکوفایی استفاده کرد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: نیروی هوایی در این رابطه برنامه‌های جامعی را در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته است که برای نمونه می‌توان به تبیین فرهنگ عاشورایی دوران دفاع مقدس، تبیین آیات و روایات مرتبط با جهاد و شهادت، سیره و سبک زندگی شهدا و خانواده‌های آنان و همچنین همسران ایثارگران اشاره کرد.

امیر هادیان ادامه داد: نیروی هوایی ارتش پس از تشکیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، ۴۳ هفته را که از سالروز عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر آغاز شده است، برای برگزاری برنامه‌های عمومی و تخصصی خود در نظر گرفته که در حال اجراست.

وی تصریح کرد: به طور کلی نیروی هوایی هزار و ۴۰۰ برنامه عمومی و تخصصی را برای این ۴۳ هفته تدارک دیده است که عمدتاً در راستای نشان دادن فرهنگ دفاع مقدس و اثربخشی آن در خلق حماسه‌های ماندگار دوران دفاع مقدس ارائه می‌شود.

معاون هماهنگ کننده نهاجا خاطرنشان کرد: نیروی هوایی در حوزه‌های تخصصی به تبیین نقش خلبانان، کادر پروازی و کادر فنی و همچنین تخصص‌های مختلفی که در نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس وجود داشته است، پرداخته و همچنین به تبیین نقش محوری و تمام‌کننده این نیرو در روزهای سرنوشت‌ساز و نخستین جنگ، عملیات‌های هوایی مهم، نقش نهاجا در جنگ نفتکش‌ها و به‌طور کلی زمان‌هایی که نیروی هوایی در آن نقش تعیین کننده داشته، می‌پردازد.

امیر هادیان افزود: نیروی هوایی ارتش در حوزه کتاب نیز به ثبت خاطرات خلبانان دوران دفاع مقدس و نقش نهاجا در حوزه پشتیبانی و عملیات‌های هوایی پرداخته است.

وی گفت: در بخش کارهای مستند نیز امسال نیروی هوایی اطلاعات مربوط به دوران دفاع مقدس را از آرشیو خود و صدا و سیما جمع‌آوری و گنجینه بسیار ارزشمندی از عملیات‌ها و لحظه‌های خاطره‌انگیز و غرورآفرین دفاع مقدس را گردآوری کرده است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش گفت: با همکاری قرارگاه جنگ‌های نوپدید ارتش در طول این ۴۳ هفته برنامه‌های متنوعی را در حوزه فضای مجازی برای ترویج فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس در نظر گرفته‌ایم که به مرور زمان این برنامه‌ها برگزار می‌شود و در آن‌ها به تصاویر شهدا و نقش‌آفرینی و عملکرد یگان‌ها در دفاع مقدس پرداخته شده است؛ نیروی هوایی نیز در بخش فعالیت در فضای مجازی و بهره‌گیری از تکنیک‌های جنگ نرم نقش پررنگی را در طول این ۴۳ هفته ایفا کرده است.

امیر هادیان با اشاره به فعالیت‌های سخت‌افزاری نهاجا در حوزه گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت: در سال جاری افتتاح موزه دفاع مقدس نیروی هوایی را در این مجموعه داشتیم که محصولات متنوعی از نقش نهاجا در جنگ هشت ساله را در خود جای داده است؛ همچنین اندیشکده مرحوم «هوشنگ صدیق» از فرماندهان دلاور نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس را نیز به تازگی افتتاح کردیم.

وی یکی از اثرگذارترین برنامه‌ها را فعالیت در حوزه ساخت محصولات فرهنگی و آثار هنری عنوان کرد و افزود: امسال به برکت گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در حوزه ساخت فیلم سینمایی، سریال، مستند و دیگر آثار هنری فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است که امیدواریم بخشی از لحظات پر افتخار دوران دفاع مقدس و جانفشانی‌های قهرمانان نهاجا را از این طریق برای هموطنان‌مان به تصویر بکشیم.

معاون هماهنگ کننده نهاجا تصریح کرد: با تعاملاتی که با صدا و سیما و مراکز استانی صورت گرفته است، مراسم سالگرد شهادت شهدای عزیزی چون خلبان شهید حسین لشکری، سرلشکر شهید بابایی، شهید نوژه و دیگر شهدای شاخص نهاجا در سراسر کشور برگزار شد.

امیر هادیان بیان کرد: یکی دیگر از فعالیت‌هایی که در طول این ۴۳ هفته برگزار می‌شود، برگزاری میزگردها و برنامه‌هایی با حضور فرماندهان و پیشکسوتان نیروی هوایی و فرماندهان و پیشکسوتانی از سپاه پاسداران و بسیج است که به‌طور جمعی هر یک از عملیات‌های دوران دفاع مقدس را از زاویه خود تشریح می‌کنند و به سمع و نظر مردم عزیز می‌رسانند که این اقدام هم بیانگر هم‌افزایی، همدلی و وحدت نیروهای مسلح است و هم موجب ارائه بهتر و تبیین عملیات‌های دفاع مقدس از زبان فرماندهان و افرادی می شود که به‌طور مستقیم درگیر جنگ بودند. این موضوع، بسیاری از شبهات و ابهاماتی را که دشمنان به دنبال آن هستند را برطرف می‌کند.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس در تاریخ ایران اسلامی یک نقطه عطف است، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند، دفاع مقدس کشور ما را در برابر بسیاری از تهدیدات حفظ کرده است و امنیت، توانمندی و بازدارندگی امروز کشور را مدیون جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس هستیم که باید قدر آن را بدانیم و ارزش‌های آن را ارج نهیم.