به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در گفتگویی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: ایراداتی که بنده مطالعه کردم، ایرادات اساسی نیست. در واقع شورای نگهبان بیشتر نقاط ابهام را مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی این موضوعات را با حضور نماینده شورای نگهبان رفع ابهام خواهیم کرد، افزود: قطعاً تلاش خواهیم کرد تا آنچه که شورای نگهبان مدنظر دارد، تامین شود تا این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نکنیم.

نماینده مردم قم در مجلس گفت: ما علاقه‌مند هستیم که این طرح هر چه سریع‌تر به اجرا دربیاید. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح این است که تعریفی از خانه‌های خالی نشده است و یا اینکه در مورد قید چهار ماه، مطرح شده است که اگر در طول این مدت خانه‌ها اجاره داده شود، چه اتفاقی می‌افتد؟