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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۱۱

کاظمی دوباره بهترین شد؛

آقای گل لیگ دسته اول فوتبال «تکراری» شد

آقای گل لیگ دسته اول فوتبال «تکراری» شد

یکی از گلزنان شاخص در سالهای اخیر لیگ دسته اول، در پایان فصل این مسابقات بار دیگر عنوان آقای گلی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن رقابتهای لیگ دسته اول و مشخص شدن صعود مس رفسنجان و آلومینیوم اراک به لیگ برتر و سقوط سه تیم نیروی زمینی تهران، سپیدرود رشت و علم و ادب تبریز به لیگ دسته دوم، بهترین گلزن این مسابقات هم مشخص شد.

حمید کاظمی گل زن شاخص مسابقات لیگ دسته اول در سالهای اخیر که پیش از این هم سابقه آقای گلی در لیگ یک با تیم نساجی را داشت، بار دیگر به عنوان بهترین گلزن دسته اول شناخته شد.

آقای گل ۳۲ ساله لیگ یک در این فصل با پیراهن تیم هوادار به میدان رفت و توانست ۱۶ بار قفل دروازه حریفان را باز کند تا با این تعداد گل عنوان بهترین گلزن مسابقات را به خود اختصاص دهد.

مهرداد حیدری هافبک نفوذی تیم رایکا بابل به همراه حمید گلزاری هافبک میانی تیم مس رفسنجان هر کدام با ۱۳ گل زده و علی خدادادی مهاجم جوان نیروی زمینی سقوط کرده با ۱۲ گل زده دیگر گلزنان برتر فصل تازه به اتمام رسیده لیگ یک هستند. 

کد مطلب 5000560

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