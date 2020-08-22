مقام روس: دنیای آمریکا مبتنی بر قانون جنگل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، «دیمیتری پولیانسکی» معاون اول نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل متحد، با تاکید بر مواضع مسکو در قبال ادعای ضد ایرانی آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: انگار دو سیاره وجود دارد. یک سیاره تخیلی و مبتنی بر قانون جنگل که در آن آمریکا تظاهر می‌کند و می‌تواند بدون مجاب کردن دیگران، توافق‌ها را نقض کرده و از آنها خارج شود اما همچنان به دنبال منفعت بردن از آنها باشد و سیاره دیگری که بقیه دنیا در آن سکونت دارند و بر آن قانون بین‌المللی و دیپلماسی حاکم است.

اظهارنظر پولیانسکی واکنشی است به ادعای روز گذشته مقامات آمریکایی مبنی بر فعال کردن سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آن هم با استناد به حقی که به عنوان یکی از امضاکنندگان توافق هسته‌ای برای خود قائل می‌شوند.

این در حالی است که ساعاتی بعد از طرح این ادعا، ۱۳ عضو شورای امنیت در بیانیه‌هایی، یادآوری کردند که واشنگتن با خروج یکجانبه از برجام، دیگر عضوی از این توافق هسته‌ای تلقی نمی‌شود که بخواهد برای خود حق فعالسازی مکانیسم ماشه را قائل شود.

این اقدام اعضای شورای امنیت، به ویژه طرفین اروپایی برجام، انتقاد شدید مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا را در پی داشت که آنها را به جانبداری از حکومت ایران، متهم می‌کند.

در حالی که آمریکا می‌کوشد برجام را توافقی سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی جلوه دهد، طرفین باقی مانده در توافق هسته‌ای از جمله چین معتقدند که درخواست واشنگتن فاقد اساس قانونی است و مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها هنوز فعال نشده است.