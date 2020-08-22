چین: درخواست برجامی آمریکا کاملاً غیر منطقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌جی‌تی‌ان، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین بعد از دیداری که با «شاه محمود قریشی» همتای پاکستانی خود داشت، در کنفرانسی خبری، به موضوع تنش‌های اخیر شورای امنیت با آمریکا در باب مکانیسم ماشه و تمدید خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پرداخت.

وی در این باره گفت: درخواست آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه کاملاً غیرمنطقی است.

وانگ همچنین با اشاره به بدعهدی واشنگتن در خصوص برجام، این سوال را مطرح کرد که «دیگر چه کسی جرأت امضا کردن توافق با آمریکا را خواهد داشت».

وزیر خارجه چین ادامه داد: آمریکا فقط منافع خود را در نظر می‌گیرد و تنها زمانی از قانون بین‌الملل تبعیت می‌کند که با نیازهایش تطبیق کند در غیر این صورت، با آن مخالفت می‌کند.

وانگ با توجه به بهانه‌جویی برخی کشورها مبنی بر اینکه برجام ارتباط اندکی با امنیت منطقه‌ای دارد؛ افزود: در این رابطه نیز، چین پیشنهادی سازنده مبنی بر ایجاد عرصه‌ای چندجانبه مطرح کرده که در آن همه طرفین بتوانند نگرانی‌های خود را بر مبنای حفاظت از صلاحیت و اعتبار توافق هسته‌ای ایران که در سال ۲۰۱۵ حاصل شد؛ مطرح کنند.

این مقام چینی ادامه داد: مایلم مجدداً تاکید کنم که پیشنهاد پکن هنوز پابرجا است.

چین پیشتر هم گفته بود از آنجا که آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست، ادعای واشنگتن مبنی بر آغاز روند ۳۰ روزه بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، هیچ اعتباری ندارد.