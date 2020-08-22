به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ابوشریف، رئیس دفتر جنبش جهاد اسلامی با امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار، قاضی زاده هاشمی با اشاره به تحولات منطقه در خصوص عادی سازی روابط پیدا و پنهان بعضی از حکام کشورهای عربی گفت: بعضی از حکام کشورهای اسلامی برای عادی سازی روابط با اسرائیل شتاب دارند و این رفتار آنها به نحوی خیانت به امت اسلامی و آرمان فلسطین است.

وی در ادامه با تشریح دشمنی مستمر رژیم اشغالگر قدس با کشورهای عربی و مسلمان منطقه، تصریح کرد: با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی صلح و ثبات به منطقه باز نخواهد گشت، بلکه آزمندی و مسلمان کشی این غده سرطانی در منطقه افزایش خواهد یافت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رفتار مردم، مجلس و دولت ایران در رابطه با مسئله فلسطین را سیاسی ندانست و تأکید کرد: دلیل حمایت ما از موضوع فلسطین مسئله دینی و اعتدال است.

وی بیان کرد: سنت خدا حمایت از مظلوم است و ملت، مجلس و رهبری جمهوری اسلامی ایران، حمایت از مردم و آرمان فلسطین را سرلوحه قرار داده اند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتقادات اسلامی، حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین را مبنا قرار داده و مرکزیت قانونی دینی برای ما اسلام و موضوع و مسئله اصلی فلسطین است.

قاضی زاده هاشمی، سیاست جمهوری اسلامی ایران در منطقه را تقویت تعاملات دوستانه با کشورهای اسلامی برشمرد و گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران توسعه و گسترش همه جانبه همکاریهای برادرانه با کشورهای اسلامی است و مجلس شورای اسلامی در همین راستا در قالب گروه‌های دوستی_پارلمانی به دنبال تقویت مراودات پارلمانی با کشورهای اسلامی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پایان این دیدار، با تاکید بر تبعات ناشی از عادی سازی روابط ابوظبی با رژیم اشغالگر قدس، گفت: نص صریح دستورات دینی و قرآنی روابط با دشمنان را منع کرده است و تلاش مناسباتی امارات، مخالفت با اسلام و تعالیم اسلامی است.

ناصر ابوشریف رئیس دفتر جنبش جهاد اسلامی در تهران نیز توافق ابوظبی و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و پایداری بر آرمان‌های فلسطین را مورد تاکید قرار داده و گفت: عادی سازی روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل، خیانتی به آرمان فلسطین و ضایع نمودن حقوق فلسطینیان است.

رئیس دفتر جهاد اسلامی فلسطین اظهار داشت: مقاومت و مبارزه با اشغالگری ادامه می‌یابد و ملت فلسطین هرگز تحت تأثیر اقدامات خائنانه قرار نخواهد گرفت.

در پایان این دیدار رئیس دفتر جنبش جهاد اسلامی از حمایت‌های ویژه جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری قدردانی کرد.