به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سوگواره مجازی محافل ادبی با محوریت شورای ادبی نهاد کتابخانههای عمومی کشور و محافل ادبی استانها برگزار میشود. این جلسات در قالب نشستهای عصر شعر بهصورت روزانه (ساعت ۱۷-۱۹) با حضور سه استان از طریق اسکای روم برگزار خواهد شد. در هر نشست دبیران محافل استانهای میزبان به همراه ۲ شاعر سرشناس از هر استان، به خوانش شعر آیینی میپردازند.
در نخستین شب (۱ شهریورماه) استانهای خراسان رضوی، یزد و زنجان؛
در دومین شب (۲ شهریورماه)، استانهای قم، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد؛
در سومین شب (۳ شهریورماه)، استانهای گلستان، خراسان جنوبی و بوشهر؛
در چهارمین شب (۴ شهریورماه)، استانهای مازندران، لرستان و خراسان شمالی؛
در پنجمین شب (۵ شهریورماه)، استانهای البرز، سیستان و بلوچستان و همدان؛
در ششمین شب (۶ شهریورماه)، استانهای آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان شرقی؛
در هفتمین شب (۷ شهریورماه)، استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام؛
در هشتمین شب (۸ شهریورماه) استانهای اصفهان، مرکزی و کرمان
و در نهمین شب (۹ شهریورماه) استانهای هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، تهران و گیلان
میزبان برگزاری نشستهای عصر شعر خواهند بود.
همچنین در شب دهم (۱۰ شهریور) نیز نشستی با حضور بهترین شاعران ده شب به انتخاب شورای ادبی نهاد کتابخانهها برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند از طریق پیوند (www.skyroom.online/ch/tehranpl.ir/mahafel) و انتخاب گزینه مهمان در این نشستها شرکت کنند. در برخی شبهای شعر محافل ادبی، شاعرانی از سایر کشورهای فارسیزبان نیز حضور خواهند داشت.
نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از جریانهای اصیل ادبی، با همراهی جمعی از استادان عرصه شعر و ادب، اقدام به تشکیل و راهاندازی محافل ادبی در سراسر کشور، با محوریت کتابخانههای عمومی کرد.
نهادینهکردن فرهنگ مشارکت عمومی جهت انجام فعالیتهای ادبی در کتابخانهها و تمهید زمینه اعتلای آن، تقویت و راهاندازی محفلهای ادبی در کتابخانههای عمومی جهت ایجاد انگیزه نسبت به شعر و ادبیات فارسی و همچنین ساماندهی نیروهای متعهد و متخصص ادبی به منظور ایجاد تحول فرهنگی در خدمات کتابخانهها از مهمترین اهداف نهاد برای تشکیل محافل ادبی در کتابخانه های عمومی است.
