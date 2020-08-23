دومین واکسن کرونای روسی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، روسیه اعلام کرده دومین واکسن کووید ۱۹ آن در راه است. این واکسن عوارض جانبی واکسن اولیه را نیز ندارد.

در اوایل ماه جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ثبت نخستین واکسن کووید ۱۹ این کشور به نام «اسپوتنیکV» خبر داد. اما پس از آنکه شرکت کنندگان در آزمایش بالینی واکسن عوارض جانبی مختلفی گزارش کردند، انتقاداتی به آن وارد شد. این عوارض جانبی شامل تورم، درد، افزایش دمای بدن، خارش در محل تزریق است.

اما اکنون روسیه مشغول توسعه واکسن EpiVacCorona در یکی از واحدهای تحقیقاتی خود در سیبری است. آزمایش‌های بالینی دومین واکسن ویروس کرونای روسیه در سپتامبر تکمیل می‌شود اما تاکنون ۵۷ داوطلب شرکت کننده در این فرایند از هیچ عوارض جانبی خبر نداده‌اند.

سازمان «روسپوتبرنادور»(Rospotrebnadzor) روسیه در این باره اعلام کرد: تمام داوطلبان واکسینه شده در وضعیت خوبی هستند. تاکنون این واکسن به ۵۷ نفر تزریق شده و ۴۳ نفر نیز دارویی بی اثر دریافت کرده‌اند.

شرکت کنندگان در این تحقیق به مدت ۲۳ روز در بیمارستان بستری شدند و تاکنون هیچ عوارض جانبی خطرناکی در آنها رصد نشده است.

به گفته محققان روس این واکسن در ۲ دوز با فاصله ۱۴ تا ۲۱ روز به افراد تزریق می‌شود تا بدن آنان را نسبت به ویروس کرونا ایمن کند.

روسیه امیدوار است این واکسن را تا ماه اکتبر ثبت و تولید آن را از ماه نوامبر آغاز کند.