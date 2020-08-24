۷۶ هزار واحد مسکونی در استان اصفهان مقاوم سازی شد

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته طرح‌های پیشگیری از سیل بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون میانگین بارش ۱۶۲ میلیمتر گزارش شده که با ۱۷ درصد کاهش نسبت به بلندمدت همراه بوده است.

وی افزود: دمای هوا در خردادماه ۲.۷ درجه نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و در تیرماه وضعیت نرمال را طی کرد و در نیمه دوم مردادماه با افزایش دما همراه بود که تا نیمه شهریورماه افزایش دو تا سه درجه‌ای بر بخش مرکزی و شرقی استان اصفهان حاکم است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۶ میلیارد تومان به صورت کمک بلاعوض و ۲۱ میلیارد تومان به صورت تسهیلات بانکی در اختیار آسیب دیدگان سیل فروردین ماه قرار گرفت، تصریح کرد: ۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن بازسازی شد. ده هزار واحد مسکونی هم با تسهیلات کم بهره ۴۰ میلیون تومانی به هر واحد در مناطق روستایی تخصیص داده شد که ۷ هزار و ۳۰ واحد آماده بهره برداری است.

مقاوم سازی مسکن روستایی

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکن در روستاها اقدام کرده است، گفت: از آنجا که بیشترین خسارات وارده در سیل و زلزله در مناطق روستایی با بافت ناکارآمد رخ می‌دهد اقداماتی از جنس مقاوم سازی مسکن روستایی حائز اهمیت است.

شیشه فروش از شناسایی بافت‌هایی در شهر و روستا که نسبت به سیل و زلزله تاب آور نیستند هم خبر داد و افزود: در راستای بازسازی و مقاوم سازی، بافت‌های ناکارآمد هر ساله اعتباراتی منظور می‌شود که تاکنون بالغ بر ۷۶ هزار واحد مسکونی روستاهای استان اصفهان و شهرهای زیر ۱۲ هزار نفر مشمول طرح مقاوم سازی مسکن شده است.