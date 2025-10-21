به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران اظهار کرد: بر اساس بازدیدهای میدانی انجام‌شده توسط تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن و اداره‌کل میراث فرهنگی استان از خسارات وارده ناشی از زلزله ۱۱ مهرماه سال جاری در بخش زواره شهرستان اردستان و جمع‌بندی برآوردها مشخص شد که تعداد ۱۶۴ منزل مسکونی و ۱۹ بنای تاریخی در منطقه آسیب دیده‌اند.

وی افزود: از مجموع منازل آسیب‌دیده، ۱۱۳ واحد در منطقه شهری و ۵۱ واحد در مناطق روستایی ارزیابی شد که از این میان دو واحد تخریب شده و نیاز به بازسازی کامل دارند و ۱۶۲ واحد نیز به تعمیرات نیازمندند.

شیشه‌فروش تأکید کرد: از کل خسارات وارده به اماکن مسکونی، ۱۵۷ واحد متعلق به شهرستان اردستان و هفت واحد مربوط به شهرستان نطنز است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بناهای تاریخی آسیب‌دیده شامل مساجد از جمله مسجد جامع زواره، خانه‌های تاریخی، بنای هشت‌بهشت، کاروانسراها و بخش‌هایی از بافت‌های تاریخی واقع در بخش زواره می‌شود.

شیشه‌فروش افزود: برآورد خسارات به همراه مستندات برای طی مراحل تخصیص اعتبار به مراجع ذی‌ربط کشوری ارسال شده است. وی همچنین اظهار داشت جبران خسارات وارده در بخش مسکن از طریق صندوق بیمه جبران خسارات حوادث طبیعی ساختمان در دست پیگیری است و پس از ثبت اطلاعات خسارت‌دیدگان در سامانه و ارزیابی توسط صندوق، اعتبار مربوطه مطابق ضوابط با هماهنگی بنیاد مسکن به افراد خسارت‌دیده پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شهر زواره دارای ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت‌شده است و حفاظت و بازسازی آن‌ها پس از زلزله در دستور کار دستگاه‌های اجرایی استان قرار گرفته است.