  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

پرینتر جیبی مخصوص عکس های موبایل به بازار آمد

پرینتر جیبی مخصوص عکس های موبایل به بازار آمد

یک پرینتر جیبی برای چاپ عکس های موبایل به بازار عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت پولاروید به تازگی یک پرینتر جیبی به نام Hi-Print عرضه کرده که می تواند عکس های موبایل را در کمتر از یک دقیقه در ابعاد ۲.۳ در ۳.۴ اینچ  چاپ کند. این عکس ها را می توان به در کمد، لبه لپ تاپ، کوله پشتی یا در دفتر خاطرات چسباند.

این پرینتر جیبی دارای یک کارتریج و مجهز به اپلیکیشن اندروید-iOS است که با بلوتوث به دستگاه متصل می شود و تصویر دیجیتالی مورد نظر را انتخاب و چاپ می کند.

همچنین کاربر با کمک اپلیکیشن مربوطه می تواند  فیلتر، روکش ها، قاب و متن را قبل از چاپ عکس به کاغذ آن اضافه کند که با گرما تثبیت می شود. این پرینت در برابر آب و لکه مقاوم و پشت آن چسبنده است.

در کارتریج این پرینتر ۱۰ برگه  ۲.۳ در ۳.۴ اینچی برای چاپ وجود دارد و باتری دستگاه  برای چاپ ۲۰ عکس کافی است.

کد مطلب 5007825
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آرزو IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
      2 0
      پاسخ
      حتما قیمتشم خدا تومنه
    • ج IR ۰۴:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
      2 3
      پاسخ
      نه مفتی میارن بهت میدن.لبه تکنولوژیه دنیاست مثلا
    • AE ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خوشم اومد می خوام ایران اومده
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بارک الله چه جالب

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها