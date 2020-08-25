پرینتر جیبی مخصوص عکس های موبایل به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت پولاروید به تازگی یک پرینتر جیبی به نام Hi-Print عرضه کرده که می تواند عکس های موبایل را در کمتر از یک دقیقه در ابعاد ۲.۳ در ۳.۴ اینچ چاپ کند. این عکس ها را می توان به در کمد، لبه لپ تاپ، کوله پشتی یا در دفتر خاطرات چسباند.

این پرینتر جیبی دارای یک کارتریج و مجهز به اپلیکیشن اندروید-iOS است که با بلوتوث به دستگاه متصل می شود و تصویر دیجیتالی مورد نظر را انتخاب و چاپ می کند.

همچنین کاربر با کمک اپلیکیشن مربوطه می تواند فیلتر، روکش ها، قاب و متن را قبل از چاپ عکس به کاغذ آن اضافه کند که با گرما تثبیت می شود. این پرینت در برابر آب و لکه مقاوم و پشت آن چسبنده است.

در کارتریج این پرینتر ۱۰ برگه ۲.۳ در ۳.۴ اینچی برای چاپ وجود دارد و باتری دستگاه برای چاپ ۲۰ عکس کافی است.