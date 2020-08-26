هر خانه یک حسینیه / محلات ۶ گانه اردبیل خالق شعور حسینی شدند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، ونوس بهنود: در پی اعلام نظر ستاد مبارزه با بیماری کرونا، بسیاری از مراسمات عزاداری اردبیل ممنوع شد. این در حالی است که آوازه عزاداری عاشورا و تاسوعای حسینی در این شهر، جهانی بوده و همه ساله خیل عظیمی از گردشگران مذهبی صرفاً جهت مشاهده و مشارکت در مراسم این روزها به اردبیل سفر می‌کنند.

اغلب رسوم عزاداری در اردبیل دمتی بیش از چند قرن دارد و با نظم و ترتیب در یک بازه زمانی از عید قربان تا روز عاشورا اجرا می‌شود. بخش عمده آئین‌ها نیز با تجمع افراد همراه است، موضوعی که نگرانی را در خصوص شیوع بیماری به واسطه برگزاری رسوم عزاداری دامن زده بود؛ اما به تدبیری که ذکر آن خواهد رفت، اردبیل با رعایت اصول بهداشتی در سوگ امام حسین (ع) نشست و عزای امام سوم شیعیان را حتی با وجود شیوع یک بیماری در سطح جهان ترک نگفت.

ترک تجمعات و عزاداری در دسته‌های کوچک

عوض قاسمی یکی از مداحان استان اردبیل با اشاره به تغییر شکل عزاداری در سال جاری گفت: عزاداری‌های امام حسین (ع) در اردبیل بعد از عید قربان آغاز می‌شود و عصاره یک سال عزاداری را می‌توان در دهه اول ماه محرم مشاهده کرد.

درک و معرفت به امام بیش از ظاهر عزاداری اهمیت دارد و لازم است تمامی عزاداران به این مهم توجه داشته باشند

وی افزود: عصاره عزاداری دهه اول ماه محرم نیز در روز عاشورا قابل مشاهده است، اما امسال به جای تجمعات و حرکت دسته‌ها، عزاداری در دسته‌های کوچک توصیه شده است.

تعزیه‌خوان اردبیلی معتقد است، عزای امام حسین (ع) با خواندن دعا، گوش دادن به نوحه و مداحی، خواندن قرآن و مهم‌تر از همه معرفت امام حاصل می‌شود و اینکه دیده می‌شود برخی در این روزها به دنبال نذورات هستند، عزاداری نیست.

قاسمی بعد از ۶ دهه ذکر تعزیه امام حسین (ع) باور دارد که درک و معرفت به امام (ع) بیش از ظاهر عزاداری اهمیت دارد و لازم است تمامی عزاداران به این مهم توجه داشته باشند.

حفظ جان مردم اولویت عزاداری محلات

تأکیدات به جای مداح اهل بیت (ع) در حالی است که ریش سفید محلات شش گانه اردبیل نیز معتقد است تمامی رسوم و آئین‌ها در کنار وجود انسان معنی می‌شود و بدون وجود انسان هیچ آئینی فی نفسه ارزش ذاتی ندارد.

هدف این بود که هم عزای حسین (ع) بر روی زمین نماند و هم توصیه‌های بهداشتی رعایت شود

بیوک جامعی با تاکید به اینکه امسال عزداری‌های ماه محرم در اردبیل متفاوت از سال گذشته برگزار شد، اضافه کرد: شیوع بیماری کرونا تغییرات اساسی در زندگی ما به وجود آورده و بسیاری از آئین‌ها و مراسم از جمله عید نوروز، ماه رمضان و امروز نیز عزاداری دهه اول محرم به مانند گذشته برگزار نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در جلسات مکرری قبل از آغاز ماه محرم نحوه برگزاری عزاداری‌ها بررسی شد، اضافه کرد: هدف این بود که هم عزای حسین (ع) بر روی زمین نماند و هم توصیه‌های بهداشتی رعایت شود تا خدای نکرده به دلیل برگزاری یک مراسم تعدادی بیمار نشده یا جان خود را از دست ندهند.

جامعی با تاکید به اینکه امسال باید توجه به شعور حسینی به مراتب وزنه سنگین‌تری داشته باشد، ادامه داد: به عموم مردم به ویژه جوان‌ترها توصیه می‌شود تابع احساسات نبوده و با رعایت فاصله اجتماعی و توصیه‌های بهداشتی عزاداری کنند تا مبادا عزاداری آن‌ها موجب شیوع و انتقال بیماری حتی به والدین سالمندشان شود.

وی با اشاره به وضعیت بیمارستان‌ها و تلاش شبانه روزی کادر درمان به مدت هفت ماه، تاکید کرد: امسال در محلات ۶ گانه توصیه ما این بوده که موازین بهداشتی رعایت شود تا بتوانیم در ریشه کن کردن این بیماری منحوس مشارکت کنیم و در سال‌های آتی عزاداری‌های پرشوری داشته باشیم.

یک پژوهشگر اردبیلی معتقد است امسال فرصت مناسبی فراهم شده تا به بار معلومات خود پیرامون این واقعه تاریخی بیفزاییم.

جامعی توصیه کرد: مردم در خانه‌های خود می‌توانند عزاداری کنند، کتاب بخوانند و برنامه‌های صدا و سیما را دنبال کنند.

همکاری ستودنی مردم در عزاداری‌ها

همه ساله سه روز مانده به ماه محرم مراسم طشت گذاری در مساجد اردبیل با خیل عظیمی از جمعیت برگزار می‌شود که امسال با ممنوعیت آن، مردم نیز پای کار بوده و تابع مقررات رفتار کردند.

امسال شکل عزاداری‌ها کمی متفاوت‌تر بوده تا توصیه‌های بهداشتی رعایت شود و خود رسوم موجب شیوع بیماری نباشد

بعد از این مراسم که امسال با رعایت اصول بهداشتی و تنها توسط تعداد محدودی از پیشکسوتان و ریش سفیدان محلات در مساجد اردبیل برگزار شد، نوبت به عزاداری دسته‌های عزاداری محلات می‌رسد که با نظم و در بازه‌های زمانی مشخص از مسجدی به مسجد دیگر رفته و نوای عزای امام حسین (ع) را سر می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به ارادت قلبی اهالی این استان به امام حسین (ع) تصریح کرد: امسال شکل عزاداری‌ها کمی متفاوت‌تر بوده تا توصیه‌های بهداشتی رعایت شود و خود رسوم موجب شیوع بیماری نباشد.

حجت الاسلام قاسم جعفرزاده تصریح کرد: بر خلاف تبلیغات غلط دشمن و برخی افراد ناآگاه، نه تنها عزاداران از قوانین و الزامات بهداشتی تبعیت کردند، بلکه تا به امروز همکاری مردم نیز ستودنی بوده است.

وی متذکر شد: تلاش تمامی مسئولان این بود که هم عزاداری به شکل مطلوبی برگزار شود و توصیه‌های بهداشتی رعایت شود که بر همین اساس عنوان شد عزاداری‌ها در فضای باز اتفاق بیفتد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با تقدیر از همکاری مردم، اظهار کرد: اصولاً عزاداری‌ها در اردبیل مسجد محور است، اما با همکاری مردم در کنار مساجد فضاهای بازی برای عزاداری تعریف شد.

جعفرزاده با بیان اینکه توصیه دوم ممانعت دسته‌ها از حرکت در خیابان‌ها بود تا تماشای دسته‌های عزاداری موجب تجمع و در ادامه شیوع و انتقال بیماری نشود.

وی افزود: رعایت فاصله اجتماعی در بین عزاداران و استفاده مستمر از ماسک و مواد ضدعفونی کننده اعمال شده و امکانات لازم نیز پیش‌بینی شده است.

ضرورت توجه به نیازمندان به جای ادای نذر

بخش مهمی از عزاداری‌های ماه محرم اردبیل مربوط به نذورات است که مطابق اظهارات مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل پذیرایی در دسته‌های عزاداری ممنوع شده و توصیه شده است مردم نذرهای غیر واجب و غیر معین خود را به کمک‌های مومنانه اختصاص دهند.

شعور حسینی با رفتار حسنه مردم این خطه و رعایت حال یکدیگر به جد قابل لمس است

به گفته جعفرزاده، هر چند در نذر واجب حاجت باید محقق شود و اگر فردی توزیع غذا را نذر کرده می‌تواند به شکل بیرون‌بر نذر خود را ادا کند، اما در سایر نذورات با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه انتظار می‌رود مردم به سمت آزادسازی زندانیان مالی، رسیدگی به فقرا و نیازمندان، تهیه ماسک و توزیع آن، تهیه نوشت افزار و توزیع آن در بین دانش آموزان نیازمند و کمک به تهیه جهیزیه نوعروسان مشارکت کنند.

وی افزود: هر چند توصیه شده تا مردم با رعایت توصیه‌های بهداشتی عزاداری را حتماً به جا آورند اما برخی مراسمات از جمله تعزیه‌خوانی و تجمعات تاسوعا و عاشورا امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود تا پایان دهه محرم مردم حسینی اردبیل همکاری لازم را در برگزاری بهینه مراسم به‌جا آورند.

مردم اردبیل به پاس ارادات قلبی نشان دادند که عزای امام حسین (ع) را ترک نمی‌گویند و شعور حسینی با رفتار حسنه مردم این خطه و رعایت حال یکدیگر به جد قابل لمس است.