اعتراض حقوقی ایران به توقیف سوخت صادراتی به ونزوئلا

جلیل اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرقت کشتیهای حامل سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا اظهار داشت: صادرات فرآوردههای نفتی و سوخت با توجه به سیاستهای دولت و نظام باید انجام شود و ما تلاش میکنیم در سازمان بنادر تحریمها مانعی بر سر صادرات فرآوردههای نفتی و دیگر کالاها نباشد.
وی افزود: با هماهنگیهایی که با لایههای مختلف حاکمیتی در بخش صادرات و حمل و نقل انجام شده، تلاش میکنیم تا مسیر صادرات دریایی به صورت مستمر انجام شود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: در بخش صادرات فرآوردهها، انجام صادرات با هماهنگی شرکت ملی نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکتهای حمل سوخت انجام میشود. سازمان بنادر هم موظف است تا فرآیندهای حاکمیتی آن شامل ایمنی حمل و نقل و ایمنی دریایی را کنترل کند تا مشکلی در این خصوص پیش نیاید.
اسلامی تصریح کرد: همچنین موظفیم تا جلوی توقف و بسته شدن مسیر صادرات و تردد کشتیهای حامل سوخت ونزوئلا و دیگر کشورها را بگیریم.
این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسشی در خصوص شکایت ایران به سازمان جهانی دریانوردی (IMO) در خصوص توقیف کشتیهای حامل سوخت ایران به ونزوئلا اظهار داشت: ما در مقاطع مختلف و در اتفاقات گوناگون در قالب بیانیههای اعتراضی، اعتراض خود را به آیمو اعلام کردهایم که از کشتیهای آزاد ایران جلوگیری میشود.
وی با تاکید بر اینکه محمولههای سرقت شده متعلق به ونزوئلا است، ادامه داد: در خصوص توقیف کشتیهای حامل سوخت به ونزوئلا نیز چندین بار با دبیر کل سازمان جهانی دریانوردی صحبت و اعتراض خود را اعلام کردهایم. این برای اولین بار است که آنها قول دادهاند که این موضوع را پیگیری کنند.
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