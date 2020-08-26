واریز مرحله دوم حقوق المپیکی برای ۹۹ ورزشکار، سرمربی و مربی

به گزارش خبرنگار مهر، دریافت حقوق ماهیانه ۵ میلیون تومانی مصوبه سال گذشته ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی برای ورزشکارانی بود که سهمیه المپیکی خود را قطعی کرده اند. طبق این مصوبه اعضای کادر فنی شامل سرمربی و مربی هم به ترتیب ۵ و ۲.۵ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.

مرحله اول این حقوق سال گذشته از طرف وزارت ورزش و معادل ۶ ماه در اختیار ورزشکاران المپیکی و سرمربیان آنها قرار گرفت. کمیته ملی المپیک که مسئول مرحله دوم پرداخت حقوق مصوب ستاد عالی است، از دو هفته پیش انجام این مهم را در پروسه کاری و اداری خود قرار داد تا بخش باقی مانده حقوق المپین ها در اختیارشان قرار بگیرد.

این حقوق امروز چهارشنبه از سوی کمیته ملی المیک به حساب فدراسیون ها واریز می شود تا با اختیار رئیس فدراسیون و البته نظارت این کمیته به دست ورزشکاران المپیکی و مربیان برسد.

بدین ترتیب ۷۲ ورزشکاری که در رشته های دوومیدانی، تیراندازی، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، دوچرخه سواری، تکواندو، شمشیربازی، بسکتبال، والیبال، کاراته، تیروکمان و بوکس سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را گرفته اند ۳۰ میلیون تومان حقوق باقی مانده خود - حقوق ماهیانه ۵ میلیونی برای ۶ ماه - را دریافت می کنند. مشابه همین مبلغ برای ۱۲ سرمربی هم واریز می شود.

البته حقوق مصوب ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی شامل مربیان خارجی نمی شود بنابراین بابت سرمربی دوومیدانی و همچنین والیبال که فعلا وضعیت مشخصی هم ندارد، پولی در اختیار فدراسیون های مربوطه آنها قرار نمی گیرد. همچنین کاراته و تیراندازی رشته هایی هستند در هر یک از آنها ۲ سرمربی در سهمیه های به دست آمده تاثیرگذار بوده و حقوق مصوب شامل هر دوی آنها می شود، بدین ترتیب مجموع سرمربیانی که مستحق دریافت حقوق المپیکی هستند ۱۲ نفر می شود.

۱۵ مربی فعال در کادر فنی تیم های ملی ۱۲ رشته ای که سهمیه المپیک را به دست آورده اند هم در این مرحله از کمیته ملی المپیک حقوق دریافت می کنند. البته سهم هر یک از این مربیان نصف حقوق ورزشکاران و سرمربیان یعنی ۱۵ میلیون تومان - حقوق ۲.۵ میلیونی بابت ۶ ماه - است.

۱۵ مربی المپیکی در حالی از طرف کمیته ملی المپیک حقوق دریافت می کنند که وزارت ورزش نام این افراد را از فهرست حقوق بگیران المپیکی کنار گذاشت.