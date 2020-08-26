اولین کارآزمایی بالینی تولید داروی «فاویپیراویر» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحیدی رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پنجم شهریورماه، روز داروساز را به داروسازان سراسر کشور تبریک گفت و اظهار کرد: امسال روز داروساز در حالی برگزار می‌شود که با شیوع کرونا، کادر درمانی سالی سختی را آغاز و در این میان تلاش‌های داروسازان برای ارائه خدمات بهتر به مردم و کنترل و درمان کرونا ستودنی است.

وی با اشاره به حرکت جهادی دانشجویان و اساتید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ساخت محلول‌های ضدعفونی کننده خاطرنشان کرد: با شیوع ویروس کووید ۱۹، یکی از اولین موضوعاتی که کشور را با بحران مواجه کرد کمبود جدی مواد شوینده و حفاظتی بود که با همت اساتید و دانشجویان دانشکده داروسازی تولید محلول‌های ضدعفونی کننده بر اساس راهنماها و پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت در بالاترین سطح کیفیت تولید و در اختیار مراکز درمانی و مردم قرار گرفت.

رئیس دانشکده داروسازی با بیان اینکه این حرکت جهادی همچنان ادامه دارد، گفت: ارائه خدمات خودجوش اساتید و دانشجویان دانشکده داروسازی برای تهیه اقلام ضروری و ضدعفونی کننده مراکز درمانی نشان از حس همدوستی و ایثار این قشر از جامعه برای کمک به مردم با هدف ریشه کنی کرونا دارد.

وحیدی تلاش شبانه روزی داروسازان در شرایط سخت کرونایی را یادآور شد و تاکید کرد: در شرایطی که بحران عالم گیر کرونا تمام مشاغل را به تعطیلی کشاند کادر درمان و داروسازان شجاعانه و با روحیه ایثارگری بالا و حداکثر توان در خط مقدم مقابله با این ویروس پای کار ایستادند و در بخش‌های مختلف این حوزه خدمت رسانی کردند.

رئیس دانشکده داروسازی گفت: از زمان شیوع اپیدمی تا به امروز و در ایامی که کادر درمان مشغول مقابله با کرونا بودند، حتی یک بیمارستان هم با کمبود دارو مواجه نشد و هرگز و حتی برای لحظه‌ای داروسازان کشور خدمت رسانی را رها نکردند.

به گفته وحیدی، داروسازان با ارائه خدمات ارزنده اجازه ندادند که کشور با کمبود دارو مواجه شود و از طرفی در تهیه گایدلاین ها و دستورالعمل‌های دارویی در بخش‌های کرونا همگام با پزشکان و کادر درمان به ارائه خدمت مشغول بودند.

وی با اشاره به اینکه یکی از درخشان‌ترین فعالیت‌ها را در این حوزه داروسازان بالینی انجام دادند ادامه داد: مطالعات بالینی داروهای پیشنهادی اکثراً با کمک و همت این قشر فداکار صورت پذیرفت و البته ادامه نیز دارد.

وی با تاکید بر اینکه فرمولاسیون تعدادی از داروهای توصیه شده در کرونا پیش از شیوع اپیدمی کرونا در دسترس نبود توضیح داد: به سرعت فرمولاسیون داروهای مؤثر در درمان مبتلایان کرونایی توسط داروسازان، طراحی و به مراکز تولیدی ارسال شد.

وحیدی با بیان اینکه باید شرایط به گونه‌ای پیش برود تا خدمات ارزشمند داروسازان در داروخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی خصوصاً در بحران کرونا به خوبی دیده شود افزود: تمامی داروسازان در عرصه‌ها و سطوح مختلف خدمات ارزشمندی ارائه داده‌اند که باید از همه این تلاشگران حوزه سلامت قدردانی شایسته‌ای به عمل آید.

رئیس دانشکده داروسازی با بیان این مطلب که داروخانه‌ها در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند، یاد و خاطره داروسازانی که در راه دفاع از سلامت مردم به مقام رفیع شهادت رسیدند را گرامی داشت.

وحیدی ادامه داد: داروخانه‌ها یکی از اولین خطوط مقابله با ویروس کووید ۱۹ هستند چرا که اولین اقدام بسیاری از مردم با مشاهده علائم اولیه بیماری نظیر سردرد، سرفه و سایر علامت‌های کرونا تهیه دارو از داروخانه‌هاست.

رئیس دانشکده داروسازی توضیح داد: داروی فاویپیراویر در سال‌های گذشته توسط یک شرکت ژاپنی سنتز و تولید می‌شد که به عنوان داروی درمان کننده آنفلوانزا نیز کاربرد داشت، با توجه به نتایج حاصل در بهبود شرایط بیماران کرونایی، به سرعت با حمایت و برنامه‌ریزی‌های منسجم و منظم فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران مراحل تولید این دارو توسط محققان دانشگاه در مدت زمان کوتاه آماده و به وزارت بهداشت ارسال شد که نتیجه این اقدام مؤثر تولید دارو و در دسترس قرار گرفتن آن در بیمارستانها و مراکز درمانی است.

وحیدی با تاکید بر اینکه فرموله شدن داروی فاویپیراویر برای اولین بار در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده گفت: این دارو به صورت کاملاً علمی در آزمایشگاه‌های معتبر با نمونه مشابه ژاپنی مقایسه شده و دانش فنی و فرمولاسیون آن تولید شده است.

وی تولید کیت‌های تشخیصی کرونا و مواد ضدعفونی کننده را از دیگر اقدامات محققان این دانشگاه ذکر و خاطرنشان کرد: این دستاورد ارزنده با همکاری شرکت‌های دانش بنیان محقق شده است.

وحیدی با اشاره به اقبال دانشجویان به رشته داروسازی علت آن را تعدد حیطه‌های مختلف این رشته و دانش بالای اساتید این حوزه در کشور دانست و افزود: این رشته حیطه‌های مختلف تولید دارو، درمان بیماران و تکنولوژی‌های تک، مانند بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی را در بر می‌گیرد که این تنوع بالا نشان از اهمیت این حوزه دارد.