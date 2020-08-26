تشکیل پرونده تخلفاتی برای شرکت واردکننده خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سید مجتبی سجادی اظهار داشت: با عنایت به مکاتبات متعدد و پیگیری‌های بعمل آمده از شرکت واردکننده در خصوص تسریع در اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای فروش سال ۹۷ (با موعد تحویل ۱۸۰ روز)، متأسفانه تاکنون اقدامی در قبال قراردادهای منعقده با مشتریان و اجرای برنامه زمانبندی جهت تحویل خودرو انجام نشده است که این امر، نارضایتی خریداران و برگزاری تجمعات اعتراضی آنها را در پی داشته است.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، تصریح کرد: پس از پیگیری‌های متعدد در خصوص وضعیت خودروهای وارداتی کوپا، پرونده تشکیل و جهت صدور رأی و تسریع در تحویل خودروی مشتریان، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: حسب بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که شرکت مذکور در بسیاری از موارد علیرغم دریافت کلیه مبالغ مندرج در قرارداد، اقدامی در راستای اجرای تعهدات خود انجام نداده است.

به گفته سجادی، با تداوم این موضوع و در پی نارضایتی مشتریان، سازمان حمایت پرونده این شرکت را به تعزیرات حکومتی منعکس نمود و در گزارش مذکور تاکید شده است که خودروها می‌بایست بر اساس قیمت مندرج در قرارداد و با محاسبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در ایفای تعهد به مشتریان واگذار گردد.

وی با اشاره به وضعیت پرونده اپراتورهای تلفن همراه بیان داشت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته و اقدامات لازم، اپراتورها مجاب به اعاده نحوه فروش بسته‌های اینترنتی به وضعیت سابق گردیدند.

به گفته این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین در خصوص تخلف صورت گرفته در این بازه زمانی، مستنداتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این سازمان ارائه شد که با توجه به عدم همکاری اپراتورها جهت دسترسی به ریز قراردادهای مشتریان، رقم اعلامی سازمان مذکور مورد تأیید قرار گرفت و به شعبه رسیدگی کننده منعکس گردید.