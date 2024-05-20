به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، شهادت پرافتخار خادم الرضا و خدمتگزار مخلص مردم قدرشناس، رئیس جمهور مردمی، انقلابی و محبوب ایران اسلامی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی و جمعی از مسئولین گرامی همراه ایشان در حین انجام وظیفه و تلاش برای پیشرفت کشور را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی),خانواده معظم شهدا و امت شهیدپرور ایران اسلامی تسلیت گفت. متن پیام سردار محمد پاکپور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَیٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِیلٗا (سوره احزاب آیه ۲۳)

شهادت پاداش بزرگ مردان سختکوش است که مخلصانه, سرمایه ارزشمند عمر و مطاع جان خویش را در طریق ادای تکلیف و کسب رضای الهی در طبق اخلاص نهاده‌اند.

خبر غم انگیز شهادت پرافتخار رئیس جمهور انقلابی و خستگی‌ناپذیر ایران اسلامی و جمعی از مسئولین و خدمتگزاران به مردم و نظام و انقلاب، در سالروز ولادت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام موجب تالم و تأثر فراوان گردید.

اینجانب با قلبی آکنده از غم و اندوه، ضایعه بزرگ شهادت خادم الرضا، رئیس جمهور مردمی، انقلابی و محبوب ایران اسلامی، جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی و جمعی از مسئولین عزیز خدمتگزار همراه ایشان در حین انجام وظیفه و تلاش بی‌وقفه برای اعتلای کشور را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، خانواده معظم شهدا و امت شهید پرور ایران عزیز اسلامی تسلیت عرض نموده، علو درجات ایشان و سایر شهدای گرانقدر این حادثه، شکیبایی و سلامتی خانواده‌های معظم شهدا، طول عمر با برکت فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، پیشرفت و سربلندی مردم قدرشناس و اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار محمد پاکپور

فرمانده نیروی زمینی سپاه

۱۴۰۳/۰۲/۳۱