۱۱۷۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در کشور فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح امروز در جریان دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور عمدتاً به آموزشهای غیررسمی مبادرت می ورزد که ارتقاء مهارت افراد شاغل در بازار کار و توانمندسازی افراد جویای کار شامل فعالیتهای این سازمان است.
وی با اشاره به اینکه آموزشهای فنی و حرفهایشامل همه اقشار جامعه میشود و هیچ گونه محدودیتی برای ارائه آموزشهای مهارتی به مردم شریف ایران اسلامی وجود ندارد، افزود: افراد جویای کاری که فاقد مهارت هستند و میخواهند در جامعه نقش آفرینی کنند میتوانند با بهره گیری از آموزشهای مهارتی زمینه لازم، جهت ورود به بازار کار را فراهم نمایند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور گفت: یکی از اساسیترین اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تدوین استاندارد آموزشی است که خوشبختانه توانستهایم اقدامات قابل توجهی را در زمینه تدوین استاندارد در حوزههای مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی و.... انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف جهان گواهینامه مهارت از ارزش والایی برخوردار است به گونهای که ارزش گواهینامه مهارت از دانش نامههای دانشگاهی بیشتر است، عنوان کرد: این امر نشان از توجه ویژه کشورهای پیشرفته جهان به آموزشهای فنی و حرفهای دارد که لازم است ارزش آفرینی لازم در کشور ما نیز صورت پذیرد.
هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای است که خوشبختانه یکی از بزرگترین مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای کشور در استان کردستان راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: در سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به بخش خصوصی اهمیت ویژه ای داده شده است که در همین راستا در کل کشور ۱۱ هزار و ۷۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفهای در حال فعالیت هستند که سالانه بالغ بر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را آموزش میدهند..
معاون وزیر کار یادآور شد: یکی دیگر از دستاوردهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ارائه آموزشهای مهارتی به سربازان است که در سال گذشته توانستهایم بیش از ۱۰۸ نفر از سربازان وظیفه در پادگانها را آموزس دهیم.
وی با اشاره به برنامههای سال جاری، اظهار کرد: در سال جاری سعی کردهایم بیشترین توجه خود را معطوف به ۷ استان ساحلی، استانهای ضعیف از نظر مهارتی و محروم و مهاجر فرست معطوف نماییم.
هاشمی افزود: در شرایط کنونی جهان سرعت تکنولوژی به قدری بالاست که اگر ما نتوانیم برنامه ریزی لازم جهت آموزش مشاغل جدید را فراهم نماییم با خزان مشاغل روبرو خواهیم شد که برای جلوگیری از این موضوع باید نیازهای مهارتی افراد فعال در جامعه محقق شود..
نظر شما