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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱

دبیران ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت» کامل شدند

دبیران ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت» کامل شدند

با انتصاب دبیران بخش های «تصویرسازی»، «پوستر»، «کتیبه و پرچم» و «تایپوگرافی»، ترکیب دبیران بخش‌های هشت گانه جشنواره «هنر مقاومت» تکمیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد برگزاری جشنواره، مسعود نجابتی دبیرکل پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» با صدور احکامی جداگانه محمدرضا دوست محمدی، سید محمدرضا میری، علی حیاتی و سیدمهدی حسینی را به ترتیب به عنوان دبیران بخش‌های «تصویر سازی»، «پوستر»، «کتیبه و پرچم» و «تایپوگرافی» این جشنواره منصوب کرد.

پیش از این نیز غلامعلی طاهری به عنوان دبیر بخش «نقاشی»، طاهر شیخ الحکمایی به عنوان دبیر بخش «حجم»، سید مسعود شجاعی طباطبایی به عنوان دبیر بخش «کارتون» و حسن قائدی به عنوان دبیر بخش «عکس» این جشنواره احکام خود را از مسعود نجابتی دریافت کرده بودند.

ششمین جشنواره جهانی «هنر مقاومت» در هشت بخش توسط گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح، بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5008922

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    نظرات

    • کاظم IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
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      خواهشمند است در مورد سوابق این افراد هم بنویسید

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