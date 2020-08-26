اولین «سوگواره مجازی با قرآن در حماسه حسینی» در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی حسینی واعظ پیش از ظهر چهارشنبه در خصوص اولین سوگواره مجازی با قرآن در حماسه حسینی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: همزمان با فرا رسیدن ایام عزاداری ماه محرم، فراخوان «اولین سوگواره مجازی با قرآن در حماسه حسینی» به ‌عنوان ویژه برنامه کارگروه قرآنی ستاد محرم سازمان تبلیغات اسلامی گلستان و به همت جبهه فعالان قرآنی و اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های مردمی، فرهنگی قرآن و عترت (ع) استان آغاز شد.

وی افزود: در شرایطی که شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از برنامه های حضوری فرهنگی و مذهبی در سراسر کشور شده است، توجه به بسترهای فضای مجازی زمینه ساز بروز و رویش ظرفیت های جدید خواهد شد.

حسینی واعظ ادامه داد: در همین راستا دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی گلستان هم بعد از تجربه اولین جشنواره مجازی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان سال جاری که مورد استقبال اقشار مختلف جامعه ایران اسلامی قرار گرفت، بر آن شد تا اولین سوگواره مجازی با قرآن در حماسه حسینی را به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم الحرام برگزار کند.

مدیر دارالقرآن تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: این سوگواره در ۱۴ بخش مختلف و برای عموم مردم و علاقمندان و با عناوین ویژه کودک و نوجوان (زیر ۱۸ سال) و با موضوعات هفت گانه برنامه ریزی شده و برای برگزیدگان این سوگواره، بیش از ۲۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی در نظر گرفته شده است.

حسینی واعظ با اشاره این که این طرح در راستای «هر خانه ایرانی یک هیئت قرآنی» اجرا می شود، گفت: مقاومت، جهاد و شهادت، بصیرت، مبارزه با فتنه و تحریف، محرم و عاشورای حسینی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حماسه اربعین حسینی، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را از جمله موضوعات این سوگواره است.

وی اضافه کرد: بخش های این طرح از جمله: تفسیر قرآن کریم (تفسیر سوره فجر)، نغمه های عاشورایی (ویژه گروه های تواشیح و مدیحه سرایی در قالب موضوعات سوگواره)، نهج البلاغه (مسابقه از حکمت های نهج البلاغه)، کتابخوانی (مسابقه کتاب خوانی از کتاب نهضت حسینی در پرتو قرآن کریم)، حفظ موضوعی قرآن کریم (با موضوع قرآن و امام حسین (علی السلام)، بُلبُلان حسینی (مسابقه مداحی و مرثیه سرایی ویژه کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال)، فیلم خیلی کوتاه (با موضوعات سوگواره در زمان ۶۰ تا ۱۰۰ ثانیه)، دلنوشته (با موضوعات سوگواره)، هیئت خانگی قرآنی (ارسال عکس و فیلم از هیئت خانگی قرآنی)، عکس (مسابقه عکاسی با موضوعات سوگواره)، تلاوت تحقیق ( تلاوت آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره توبه)، نقاشی (مسابقه نقاشی ویژه کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال با موضوعات سوگواره)، بُلبُلان وحی (مسابقه تلاوت تقلیدی قرآن کریم ویژه کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال در سه سبک مصطفی اسماعیل، عبدالباسط و منشاوی) و خوشنویسی (مسابقه خطاطی نستعلیق با قلم نی و خط تحریری برای همه سنین) است.