علت اختلال امروز اینترنت در آمریکا و اروپا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت آمریکایی سنچری لینک یکی از شرکتهای بزرگ مخابراتی در این کشور است که خدمات مخابراتی، شبکه ای، امنیتی، کلود و غیره ارائه میدهد. سنچری لینک بیش از ۴۲۸۰۰ کارمند دارد و درآمد آن در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۲۳.۴۴ میلیارد دلار بوده است.
بنا بر اعلام خود این شرکت نقص فنی موجب از دسترس خارج شدن بسیاری از آدرسهای آی پی و اسامی دامنه سایتهای گوناگونی شد که از سنچری لینک خدمات دریافت میکردند. بنا بر اعلام شرکت یادشده تمامی مشکلات فنی ایجاد شده تا ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه ظهر برطرف شدند.
مشکلات فنی این شرکت علاوه بر ناممکن کردن دسترسی به دهها وب سایت، استفاده از خدمات کلود آن را نیز ناممکن کرد و با توجه به استفاده بسیاری از سایتها از این خدمات کلود آنها نیز به طور کامل یا نسبی از دسترس خارج شدند.
سنچری لینک بیانیهای در این زمینه صادر کرده و از کاربران خود عذرخواهی کرده است. نقش مذکور تمامی دیتاسنترهای این شرکت را هم برای ساعتها تحت تأثیر قرار داد. از جمله سایتهای مهمی که در آمریکا و غرب اروپا و شرق آسیا به همین علت از دسترس خارج شدند میتوان به Discord، Hulu، Feedly، Xbox Live و غیره اشاره کرد.
سنچری لینک یک بار هم در سال ۲۰۱۸ با نقص فنی گسترده مواجه شده بود و در نتیجه این مشکل خدمات تماس تلفنی اضطراری پلیس آمریکا از طریق شماره ۹۱۱، بسیاری از خودپردازها و سایتهای مختلف از دسترس خارج شده بودند.
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