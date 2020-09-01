شرط فدراسیون تنیس روی میز برای برگزاری «کیفی» لیگ برتر

پیمان حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه بخشنامه فدراسیون تنیس روی میز برای برگزاری فصل جدید رقابت های لیگ برتر نهایی شده، خاطرنشان کرد: در این بخشنامه شرایط کلی و همیشگی رقابت ها یادآوری شده و اینکه تیم ها برای حضور در رقابت ها ملزم به رعایت آن هستند. البته در رابطه با لیگ برتر و برگزاری آن شرط دیگری هم داریم که پس از جمع بندی نهایی در مورد آن اطلاع رسانی می کنیم.

وی در توضیح تکمیلی این موضوع به درخواست های مطرح شده برای حضور در فصل جدید مسابقات اشاره و تصریح کرد: فعلا ۶ تیم برای شرکت در لیگ ۹۹ اعلام آمادگی کرده اند. با توجه به اینکه پایان شهریورماه آخرین فرصت برای اعلام آمادگی تیم ها است، پیش بینی می شود در نهایت تعداد متقاضیان حضور در لیگ حداقل به ۸ تیم برسد. یعنی تعداد تیم هایی برگزارکننده لیگ گذشته بودند.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: کیفیت و برگزاری لیگ برتر در بالاترین و بهترین سطح ممکن، اولویت فدراسیون است. به همین دلیل قصد داریم شرطی برای لیگ ۹۹ لحاظ کنیم تا تیم ها با در نظر گرفتن آن حضور خود در این رقابت ها را نهایی کنند. این شرط در راستای کیفی تر شدن وضعیت تیم ها و تاثیر آن در سطح برگزاری مسابقات اعمال می شود. نمی خواهیم تیم ها با هر موقعیت و ترکیبی لیگ برتری شوند.

حسنی با بیان اینکه تا دو سه روز آینده اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد، گفت: البته هنوز در مورد شرط یا شروط موردنظر و تاثیرگذار در دستیابی به این هدف به نتیجه نهایی نرسیده ایم اما ممکن است مثلا استفاده از بازیکنانی که دارای رنکینگ ملی هستند را الزامی کنیم. فهرست نفرات رنکینگ دار کشوری دربرگیرنده حدود ۱۰۰ پینگ پنگ باز است. اگر تیم ها برای تکمیل ترکیب خود از نفرات این فهرست هم استفاده کنند قطعا ترکیب بهتری و کیفی تری خواهند داشت.

وی با تاکید دوباره بر اینکه این شرط و لزوم تبعیت از آن نهایی نشده، یادآور شد: لیگ برتر از آبان ماه آغاز می شود اما در مورد تاریخ دقیق هنوز به جمع بندی نرسیده ایم. با مشخص شدن وضعیت تیم ها و همچنین در نظر گرفتن شرایط کرونا در این مورد هم جمع بندی لازم را خواهیم داشت.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز همچنین گفت که طبق بخشنامه جدید، ورودیه لیگ برتر برای سال جاری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است. البته تیم های شرکت کننده علاوه بر این باید مبلغی را هم بابت هزینه های میزبانی و پرداخت حقوق داور و ناظر در اختیار فدراسیون قرار دهند.