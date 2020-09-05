واکنش کاربران به «دستاورد بزرگ عربستان»/ «حماقت حد و مرزی ندارد»

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار خبر تولید بزرگترین ماسک جهان در عربستان که توسط سعودی‌ها به عنوان یک دستاورد بزرگ توصیف شده موجی از تمسخر را در میان کاربران عرب در فضای مجازی به دنبال داشته است.

بسیاری از کاربران عرب در فضای مجازی با مسخره کردن این اقدام عربستان و اینکه آن را یک دستاورد بزرگ نامیده اعلام کرده‌اند که چه نیازی به تولید بزرگترین ماسک در جهان به طول بیش از ۱۶ متر بوده است.

مراسم پرده بردای از این دستاورد بزرگ عربستان با حضور تعداد زیادی از نمایندگان رسانه‌ها و عکاسان خبری صورت گرفت که گفته می‌شود اکثر آنها در این مراسم از ماسک استفاده نکرده بودند.

یک کاربر در توئیتر نوشته است: طبیعی است که اعراب بتوانند بزرگترین ماسک جهان را تولید کنند چرا که رژیم‌های عربی طلایه دار بستن دهان‌ها به شمار می‌روند.

یک کاربر عرب زبان در این خصوص نوشت: بزرگترین ماسک جهان برای چه کسی ساخته شده است؟ حماقت حد و مرزی ندارد.

یک کاربر دیگر نیز نوشته است: انسان نادان پست ترین چیزها را دستاورد می‌داند. بن سلمان برای ساخت بزرگترین ماسک جهان جشن گرفته است. فکر می‌کردم این جشن‌ها برای آزادسازی قدس است.

یک کاربر عرب زبان نیز نوشته است: جهانیان برای تولید واکسن کرونا با یکدیگر رقابت می‌کنند و سعودی‌ها با بی عقلی و سادگی خود بیت المال را از بین برده و به آن افتخار می‌کنند.

یک حساب کاربری نیز با انتشار تصویر پرچم عربستان و کلمه «لا اله الا الله» که بر روی بزرگترین ماسک جهان بر روی زمین نقش بسته نوشته است: آیا از کشوری که چنین رفتاری دارد انتظار خیر می‌رود؟ ای نادان‌ها به کلمه توحید احترام بگذارید.