  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۱

وقتی سعودی‌ها خود را مضحکه می‌کنند؛

واکنش کاربران به «دستاورد بزرگ عربستان»/ «حماقت حد و مرزی ندارد»

واکنش کاربران به «دستاورد بزرگ عربستان»/ «حماقت حد و مرزی ندارد»

انتشار خبر تولید بزرگترین ماسک جهان به عنوان دستاورد بزرگ سعودی ها، موجی از تمسخر را در فضای مجازی برانگیخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار خبر تولید بزرگترین ماسک جهان در عربستان که توسط سعودی‌ها به عنوان یک دستاورد بزرگ توصیف شده موجی از تمسخر را در میان کاربران عرب در فضای مجازی به دنبال داشته است.

بسیاری از کاربران عرب در فضای مجازی با مسخره کردن این اقدام عربستان و اینکه آن را یک دستاورد بزرگ نامیده اعلام کرده‌اند که چه نیازی به تولید بزرگترین ماسک در جهان به طول بیش از ۱۶ متر بوده است.

مراسم پرده بردای از این دستاورد بزرگ عربستان با حضور تعداد زیادی از نمایندگان رسانه‌ها و عکاسان خبری صورت گرفت که گفته می‌شود اکثر آنها در این مراسم از ماسک استفاده نکرده بودند.

یک کاربر در توئیتر نوشته است: طبیعی است که اعراب بتوانند بزرگترین ماسک جهان را تولید کنند چرا که رژیم‌های عربی طلایه دار بستن دهان‌ها به شمار می‌روند.

یک کاربر عرب زبان در این خصوص نوشت: بزرگترین ماسک جهان برای چه کسی ساخته شده است؟ حماقت حد و مرزی ندارد.

یک کاربر دیگر نیز نوشته است: انسان نادان پست ترین چیزها را دستاورد می‌داند. بن سلمان برای ساخت بزرگترین ماسک جهان جشن گرفته است. فکر می‌کردم این جشن‌ها برای آزادسازی قدس است.

یک کاربر عرب زبان نیز نوشته است: جهانیان برای تولید واکسن کرونا با یکدیگر رقابت می‌کنند و سعودی‌ها با بی عقلی و سادگی خود بیت المال را از بین برده و به آن افتخار می‌کنند.

یک حساب کاربری نیز با انتشار تصویر پرچم عربستان و کلمه «لا اله الا الله» که بر روی بزرگترین ماسک جهان بر روی زمین نقش بسته نوشته است: آیا از کشوری که چنین رفتاری دارد انتظار خیر می‌رود؟ ای نادان‌ها به کلمه توحید احترام بگذارید.

کد خبر 5015595
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • داود IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      3 13
      پاسخ
      بزرگترین دستاورد درست بوده ولی بزرگترین اشتباه که روی چنین دستاوردی کم داره عکس یه ملخ بود نه پرچم سعودی
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      6 6
      پاسخ
      همینم کارخودشون نیست قطعاخیاطای غربی کاربرش دووختشوانجام دادن رژیم سفاک سعودی جزجنایت وآدم کشی کاردیگه ای بلدنیست
    • ماهان IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      9 4
      پاسخ
      بیشتر شبیه لباس زیره تا ماسک،😊😊😊ال سعود برو جلو تو میتونی
    • مهران IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      10 2
      پاسخ
      انتظار دارید موشک بسازن افتخار کنن؟ همین رو هم از پارچه های خارجی استفاده کردن!!!!!!
      • عرفان رحیمی IR ۲۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
        5 11
        نه داداش نیاز به ساخت موشک نداره پول داره میخره دمشونم گرم هوا مردمش که داره چرا شما حسودی میکیند
    • حسن IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      8 1
      پاسخ
      هر که هر کاری میتونه میکنه صنعتش در این حده
    • سهند IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      4 5
      پاسخ
      بیشتر شبیه بال پرنده است انسانهای اولیه برای پرواز میساختند خدا به این احمق رحم کنه فردا پس فردا خبر ترکیدنش را همه میشنوند
    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      9 4
      پاسخ
      وهابیهای ملعون احمق ....
    • انسانیت IR ۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      9 1
      پاسخ
      دوستان خودتان کامنت های مردم عربستان خوندید و دیدین چقدر واکنش نشون دادند...بهتره ملت ها بجای ایجاد تنش سکوت اختیار کنند خود مردم عربستان کارشون بلد هستن و میدونن چجوری از خجالت رژیم خودشون دربیان
    • 1652683313 IR ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      بزار بسازن
    • پیام IR ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      4 8
      پاسخ
      عربستان دراینده به یکی ازپیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل خواهدشد چون تحجرراکنارگذاشته
    • سعید سلطانی نقده IR ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      3 4
      پاسخ
      حتما این ماسک مامان دوزو خاندان ملعون پادشاه و بن سلمان خانوادگی هر شب و روز ازش استفاده می کنن طفلکی ها !! نه اینکه تازه از ملخ خوری اومدن نمی دونن با پولای بیت المال مسلمین چکار کنن.
    • شهریار IR ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      4 2
      پاسخ
      پول نفت را صرف کشتن بی گناهان کردند. سرمایه ای که می توانست دنیا و آخرت را برای آنها آباد کند را صرف خشم و شهوت کردند. ارتشی اراذل و اوباش ساختند. سر بریدند. شکم پاره کردند. انگشت کودکان بی گناه را ..
    • محمد IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      1 2
      پاسخ
      چه کار بیهوده و بی موردی آخه واکسن کرونا بسازید ،بنده خدا،این کارهای بی مزه باعث طنز دیگر کشورها میشه،حالا باید به کشورهای با این کارهای شعاری،،گفت واقعا جهان سومی هستید
    • IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      3 2
      پاسخ
      حماقت حد و مرز نداره
    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      4 2
      پاسخ
      ماسک به اندازه دهان گشادشون ساختن تعجب ندارد
    • IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      3 1
      پاسخ
      درود بر عربستانیهای خلاق که شاهکار کردند وجهانیان رامتحیر کرده اند وانگشت به دهان خخخخخخخخخخخخ
    • نقی ماسک فروش IR ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      3 1
      پاسخ
      حقارت بن سلمان و اعتلاف نفله شدش تمومی نداااره :))
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
      1 2
      پاسخ
      وای وای مردم از خنده😂😂😂
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به به چند روز دیگه این ماسک که شباهت زیادی به لباس زیر داره تبدیل میشه به پرچم اسرائیل و ال سعود میزنن سر کاخهایشان
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این بیشتر شبیه لباس زیر است
    • سعید AE ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      لازم است از طرف ایران برای آنها بخاطر این دستاورد بزرگ تبریک گفته شود .
    • سعید AE ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      من بشخصه از طرف تمام مردم ایران زمین ضمن تبریک به کشور عربستان درخواست دارم این دستاورد بزرگ را در ایران در نمایشگاه بزرگ تهران و بعد به نوبت در تمام شهرهای ایران به نمایش بگذارند ما مشتاقانه منتظریم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها