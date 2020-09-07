به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای سرو، این نشست با حضور عفت شریعتی، شاعر، نویسنده و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امیدعلی مسعودی، دانشیار و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه سوره، محمد مراد شیخی، رئیس مرکز آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی در تهران، محمد صادق افراسیابی؛ معاون امور محتوایی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و و کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی برگزار خواهد شد.

سواد مالی، مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای مالی است که ارتقای آن، تدبیر مالی و در نتیجه رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی خواهد داشت.

در مجموعه ۲۷ جلدی داستان‌های سواد مالی که توسط انتشارات قدیانی منتشر شده است، مهارت‌های خرج و پس‌انداز، اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه‌گذاری، ریسک و بیمه و تصمیم‌گیری مالی با زبان داستان به کودکان مقطع دوم دبستان آموزش داده می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند ویدئوی مراسم رونمایی از مجموعه ۲۷ جلدی داستان‌های سواد مالی با اجرای زهرا رضائیان، دکترای فلسفه و مدرس دانشگاه را از طریق صفحه اینستاگرام آکادمی هوش مالی و صفحه آپارات فرهنگسرای سرو مشاهده کنند.

پیش از این مجموعه ۱۷ جلدی داستان‌های سواد مالی به همت آکادمی هوش مالی در سال ۱۳۹۷ در باغ کتاب تهران رونمایی و روانه بازار شد.