حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت اداره کل تبلیغات اسلامی و شورای هیئت‌های مذهبی استان و رایزنی‌های انجام‌شده، بیش از ۱۰۰ هزار ماسک به منظور کمک به حفظ سلامت عزاداران حسینی بین هیئت‌های مذهبی بوشهر توزیع شد.

وی با اشاره به استقبال خوب هیئت‌های مذهبی استان بوشهر از ثبت‌نام در سامانه بیرق ابراز داشت: این ماسک‌ها با مدیریت شورای هیئت‌های مذهبی و اداره کل تبلیغات اسلامی استان، بین هیئت‌های مذهبی استان بوشهر که مشخصات خود را در سامانه بیرق ثبت کرده بودند پس از مشاهده کد مجوز، به هیئت‌های مذهبی واجد شرایط توزیع شد و هیئت‌های مذهبی ماسک مورد نیاز خود را دریافت کردند.

سروستانی اضافه کرد: به منظور رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در مراسم‌های عزاداری دهه اول محرم، ۱۰۰ هزار ماسک و مواد ضدعفونی بین هیئت‌های مذهبی استان بوشهر توزیع شد.

وی ضمن تقدیر از اهتمام هیئت‌های مذهبی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در عزاداری‌های انجام‌شده، اضافه کرد: به فضل خداوند متعال و عنایت ویژه حضرت امام حسین (ع) تمامی نکات بهداشتی مانند زدن ماسک، رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی و سایر موارد لازم و ضروری در مراسم عزاداری امسال رعایت شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: همچنین عزاداران با توزیع ماسک، دستکش و محلول‌های ضدعفونی در حین مراسم نذر خود را ادا کردند وعده‌ای دیگر با تهیه بسته‌های اقلام خشک غذایی و تحویل به خانواده‌های نیازمند نسبت به تحقق کمک‌های مؤمنانه و گسترش فرهنگ همدلی و احسان و انفاق در جامعه اسلامی تلاش کردند.