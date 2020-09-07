اتاق های خوابگاهی در دانشگاه شریف تک یا دونفره شدند

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر زمان آغاز ترم تحصیلی آینده این دانشگاه را ۲۹ شهریور عنوان کرد و گفت: ثبت نام دانشجویان از همین هفته آغاز شده و مبنای آموزش دانشگاه، همچنان مجازی خواهد بود. در این بین طبیعی است که ما از تجربه بدست آمده استفاده می کنیم تا بتوانیم کلاس های درس و کیفیت آموزش به مراتب بهتر از ترم قبل داشته باشیم.

جدیدالورودها حتی برای چند روز به دانشگاه می آیند

فتوحی درباره ثبت نام دانشجویان نوورود و برنامه دانشگاه برای نحوه تحصیل این دانشجویان گفت: یکی از مسائل مهم ما در ترم جدید دانشجویان جدیدالورود بخصوص در سطح کارشناسی است که غالبا افرادی هستند که از دبیرستان فارغ التحصیل شده و نخسیتن بار قدم به فضای دانشگاه می گذارند. مشکل این است که این افراد با محیط دانشگاه آشنا نیستند، تعامل با استاد و روش تحصیل در دانشگاه را نمی دانند. ما اگر بخواهیم از ابتدا برای آنها صورت مجازی تدریس کنیم، طبیعتا در ادامه روند تحصیلشان با مشکلاتی روبرو خواهیم شد.

وی افزود: در این خصوص در حال برنامه ریزی هستیم که شرایطی ایجاد کنیم تا حتی الامکان یک سری از دانشجویانی را که تهرانی بوده و یا ساکن شهرستانی هایی هستند که به خوابگاه نیاز ندارند، در دسته های مختلف برای چند روز هم که شده در دانشگاه داشته باشیم و آنها را با محیط دانشگاه آشنا کنیم. البته در کنار این ایده، نگران ریسک حضور این دانشجویان در دانشگاه نیز هستیم.

فتوحی با بیان اینکه امکان تجمع و نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاه به شکل قبل و در اتاقهای ۴-۵ نفر وجود ندارد، گفت: طوری برنامه ریزی کرده ایم که در یک سری اتاقها فقط یک دانشجو در برخی دیگر، حداکثر ۲ دانشجو مستقر باشند. در این بین باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که امکانات و ظرفیت خوابگاهی، این اجازه را به ما نمی دهد که تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به این شکل، اسکان دهیم. لذا دانشجویانی که پروژه های عملی دارند در اولویت قرار دارند.

رییس دانشگاه شریف به موضوع سلف و غذای دانشجویان اشاره کرد و اظهار داشت: در این خصوص فعلا تصمیم ما بر این است که غذا به صورت بسته بندی شده به دانشجویان خوابگاهی تحویل شود و در سلف و رستوران سرو نشود.

آموزش در ترم آتی مجازی و حضوری است/راه اندازی استودیوی آموزشی

رییس دانشگاه شریف خاطرنشان کرد: یکی از برنامه هایی که در بعد آموزش و با هدف فراهم ساختن حضور نسبی دانشجویان در دانشگاه داریم، ایجاد یک سری استودیو در دانشکده های مختلف است. با این کار در صدد هستیم با مشارکت برخی اساتید و دانشجویان علاقمند به حضور در دانشگاه، تعدادی از کلاس ها را بصورت ترکیبی از مجازی و حضوری دائر و امکانی فراهم کنیم تا تعدادی از دانشجویان یک درس، سر کلاس حاضر باشند و تعداد دیگری از دانشجویان همان درس، بصورت مجازی در کلاس مشارکت و درس را دنبال کنند.

حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پررنگ می شود

فتوحی افزود: در بعد پژوهشی نیز در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی را خصوصا آنها که پروژه های عملی دارند، در دانشگاه پررنگ تر کنیم و به شکلی، برنامه های پژوهشی و پروژه های ارتباط با صنعت را فعال تر از ترم گذشته پیش ببریم.

تشکیل کمیته تحول در آموزش و پژوهش دانشگاه

وی همچنین به تشکیل کمیته «تحول در آموزش و پژوهش دانشگاه» اشاره کرد و گفت: چند ماهی است که این کمیته را با حضور اساتید پیشکسوت دانشگاه شکل داده ایم تا از طریق آن، برای پیشبرد برنامه راهبردی دانشگاه دریابیم که نیازمند چه تحولاتی در زمینه دوره های میان رشته ای، مراکز پژوهشی و ... هستیم. خوشبختانه اعضای این کمیته بصورت جدی در حال فعالیت هستند امیدوار هستم بزودی برخی از دستاوردهای آن را به اطلاع دانشجویان و جامعه دانشگاهی کشور برسانیم.