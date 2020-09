به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی که رگ‌های فرد متورم و بزرگ شوند احتمالاً دچار واریس شده است و در بعضی از افراد می‌تواند باعث درد و ناراحتی شود. در حدود ۲۰ درصد بزرگسالان واریس را تجربه می‌کنند. امروزه چندین روش درمانی پزشکی برای این بیماری وجود دارد، با این حال برخی از افراد ترجیح می‌دهند برای تسکین علائم خود از درمان‌های خانگی طبیعی نیز استفاده کنند.

در این مقاله، ۱۰ روش طبیعی برای درمان واریس در خانه را بررسی می‌کنیم.

واریس چیست؟

رگ‌های واریسی ظاهری آبی تیره یا بنفش دارند و ممکن است برجسته باشند.

هنگامی که دریچه‌های کوچک وریدها که به دریچه‌های لانه کبوتری معروف هستند، ضعیف می‌شوند، رگ‌های واریسی به وجود می‌آید. این دریچه‌ها معمولاً جریان خون به سمت عقب را متوقف می‌کنند و هنگامی که آسیب ببینند باعث تجمع خون در رگ‌ها می‌شود. از این رو رگ‌های پیچ خورده و متورم تشکیل می‌شود که به سادگی از روی پوست قابل مشاهده هستند.

علائم دیگر واریس عبارتند از؛

* احساس سوزش یا ضربان در پاها

* احساس سنگینی یا درد در پاها

* گرفتگی عضلانی

* تورم پا و مچ پا

* خشکی یا خارش پوست در محل ورید واریسی

ده درمان خانگی برای واریس

۱. ورزش

ورزش منظم باعث گردش خون بهتر در پاها شده و با ایجاد فشار بیشتر بر خون‌های جمع شده در رگ به حرکت آنها کمک می‌کند. ورزش همچنین به کاهش فشار خون فرد که یکی دیگر از عوامل مؤثر در واریس است، کمک می‌کند.

تمرینات low impact باعث می‌شوند عضلات ساق پا بدون فشار زیاد کار کنند. این تمرینات عبارتند از؛

* شنا کردن

* پیاده روی

* دوچرخه سواری

* یوگا

۲. جوراب واریس

جوراب‌های فشاری با اعمال فشار استاندارد به پا به عضلات و رگ‌ها کمک می‌کند تا خون را به سمت قلب حرکت دهند.

مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۸ نشان داد افرادی که از جوراب واریس بالای زانو با فشار ۱۸ تا ۲۱ میلی متر جیوه به مدت یک هفته استفاده کرده بودند، کاهش درد را تجربه کرده اند.

همچنین جوراب واریس سیگواریس را می‌توانید در داروخانه‌ها یا فروشگاه تجهیزات پزشکی آنلاین پیدا کنید.

۳. عصاره‌های گیاهی

یک مطالعه مروری از سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که عصاره شاه بلوط اسب ، Aesculus hippocastanum L. ممکن است به کاهش درد پا، سنگینی و خارش در افراد مبتلا به نارسایی مزمن وریدی کمک کند.

مطالعه مروری دیگری از سال ۲۰۱۰ گزارش کرده است که عصاره کاج دریا، Pinus maritima و عصاره کوله خاس Ruscus aculeatus هر دو ممکن است تورم پا یا ادم را که اغلب با رگهای واریسی همراه است، کاهش دهند.

نکته: عصاره‌های گیاهی و اسانس‌های روغنی باید قبل از استفاده موضعی، در روغن‌های پایه رقیق شوند.

۴. تغییرات رژیم غذایی

غذاهای سرشار از پتاسیم مانند بادام و مغز پسته می‌توانند با کاهش احتباس آب در بدن به واریس کمک کنند.

غذاهای شور یا غنی از سدیم می‌توانند آب را در بدن نگه دارند، بنابراین کاهش مصرف غذای شور می‌تواند احتباس آب را به حداقل برساند. غذاهای سرشار از پتاسیم می‌توانند به کاهش احتباس آب کمک کنند.

غذاهایی که پتاسیم زیادی دارند عبارتند از؛

* مغز بادام و مغز پسته

* عدس و لوبیای سفید

* سیب زمینی

* سبزیجات برگ دار

* برخی از ماهی‌ها مانند ماهی آزاد و ماهی تن

غذاهای حاوی فیبر به حرکت روده‌ها کمک کرده و از یبوست جلوگیری می‌کنند. این موضوع بسیارمهم است، زیرا خستگی می‌تواند وضعیت دریچه‌های لانه کبوتری آسیب دیده را بدتر کند.

غذاهایی که سرشار از فیبر هستند عبارتند از؛

* آجیل، دانه‌ها و حبوبات

* جو دوسر، گندم و بذر کتان

* غذاهای دارای غلات سبوس دار

افرادی که دارای اضافه وزن هستند بیشتر دچار رگ‌های واریسی می‌شوند، بنابراین کم کردن هر کیلوگرم اضافی می‌تواند فشار وارد شده به وریدها را کاهش دهد و تورم و ناراحتی را کم کند.

۵. فلاونوئیدهای بیشتری بخورید

افزودن غذاهایی که حاوی فلاونوئید هستند نیز ممکن است به فرد کمک کند تا رگ‌های واریسی خود را کمتر کند.

فلاونوئیدها گردش خون را بهبود می‌بخشند و احتمال تجمع خون در رگ‌ها کمتر خواهد شد. آنها همچنین به کاهش فشار خون در رگ‌ها کمک می‌کنند و می‌توانند رگ‌های خونی را آرام کنند، همه اینها می‌توانند رگ‌های واریسی را کاهش دهند.

غذاهایی که حاوی فلاونوئید هستند عبارتند از؛

* سبزیجات، از جمله پیاز، فلفل دلمه‌ای، اسفناج، و کلم بروکلی

* مرکبات و انگور، گیلاس، سیب و زغال اخته

* کاکائو

* سیر

۶. داروهای گیاهی

طبق گفته انستیتوی ملی بهداشت، مصرف عصاره هسته انگور ، Vitis vinifera به صورت خوراکی ممکن است به کاهش تورم در ناحیه تحتانی پاها و سایر علائم نارسایی مزمن وریدی کمک کند، اگرچه در حال حاضر شواهد محدودی در مورد اثر آن وجود دارد.

فردی که برای او داروی رقیق کننده خون تجویز می‌شود، باید از مصرف عصاره هسته انگور به عنوان یک مکمل غذایی خودداری کند، زیرا می‌تواند با دارو تداخل کند و خطر خونریزی را افزایش دهد.

۷. لباس‌های راحت بپوشید

پوشیدن لباس‌های تنگ می‌تواند جریان خون را محدود کند. پوشیدن کفش‌های تخت به جای کفش پاشنه بلند نیز ممکن است به بهبود واریس پا کمک کند.

۸. پاها را بالا نگه دارید

بالا نگه داشتن پاها، در حالت ایده آل در همان ارتفاع قلب یا بالاتر از آن به بهبود گردش خون کمک می‌کند. این باعث کاهش فشار در رگ‌های پا می‌شود و نیروی جاذبه به جریان خون روان به قلب کمک می‌کند. اگر شخصی قرار است مدت زمان طولانی مانند زمان کار نشسته باشد، باید پای خود را به کمک وسیله‌ای بالا نگه دارد.

۹. ماساژ دادن

ماساژ آرام مناطق آسیب دیده می‌تواند به حرکت خون از طریق رگ‌ها کمک کند. فرد می‌تواند از روغن ماساژ یا مرطوب کننده برای این کار استفاده کند. اجتناب از فشار مستقیم به وریدها بسیار مهم است، زیرا ممکن است به بافت‌های شکننده آسیب برساند.

۱۰. تحرک داشته باشید

از نشستن به مدت طولانی خودداری کنید. اگر فردی مجبور باشد مدت زمان طولانی برای کار بنشیند، باید بلند شدن و حرکت و تغییر مکان دادن را در برنامه خود قرار دهد یا به طور مکرر تغییر وضعیت دهد تا جریان خون روان ادامه یابد.

از پا روی پا انداختن خودداری کنید، زیرا این امر می‌تواند جریان خون در پاها و پاها را محدود کند و به مشکلات گردش خون اضافه کند.

منبع: www.medicalnewstoday.com Medically reviewed by Debra Rose Wilson, Ph.D., MSN, R.N., IBCLC, AHN-BC, CHT — Written by Bethany Cadman on January ۳۱, ۲۰۲۰

ترجمه: واحد علمی ماهان مدیکال

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.