تاثیر مصرف ۳ نوع ویتامین بر پیشگیری و درمان کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، موضوع مصرف مولتی ویتامین یا تزریق نوروبیون برای پیشگیری ضعف و عوارض بعد از درمان کرونا از پرسش های پر تکرار این روزها است.

با شروع اپیدمی ویروس کرونا در سراسر دنیا تمام متخصصین و محققین را برای درمان این ویروس جدید به تکاپو وا داشت، از جمله توجهات به سمت نقش مکمل ها و ویتامین ها برای پیشگیری و افزایش سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری کووید-۱۹ معطوف شد.

حال سوال اینجاست که آیا مصرف مولتی ویتامین یا تزریق نوروبیون برای ضعف و عوارض بعد از درمان کرونا توصیه می شود؟

تاثیر انواع ویتامین ها در بیماری کووید-۱۹

ویتامین C: به نظر می رسد مصرف ویتامین C توسط بیماران دارای بیماری های شدید و بحرانی مفید باشد. این ویتامین دارای اثر ضد التهابی است و موجب افزایش ایمنی سلولی و یکپارچگی عروقی می شود.

مطالعات نشان داده اند که ویتامین C در درمان بیماران مبتلا به ذات الریه که حالت شدید بیماری کووید-۱۹ را تجربه می کنند، اثرات مفیدی دارد. توصیه می شود این بیماران روزانه ویتامین C را به صورت مکمل و یا در رژیم غذایی مصرف کنند. اما برای حالتی که بیماری شدید نیست محققین دلیل کافی برای مصرف ویتامین C پیدا نکرده اند.

ویتامین D: یافته های جدید تأثیر مکمل های ویتامینD را در کمک به سیستم ایمنی بدن در مبارزه با کووید-۱۹ تأیید کرده است. به این معنی که ویتامین D به شدت روی پاسخ به عفونت تأثیر می گذارد.

ویتامین B۱۲: کمبود این ویتامین موجب کم‌خونی، احساس ضعف، افسردگی، زخم دهان و زبان، اختلالات روحی، کاهش حافظه، کاهش وزن، اختلال در راه رفتن و بوی بد دهان می شود.

بیماران مبتلا به کووید-۱۹ که کم خونی و بیماری های التهابی روده دارند باید حتما ویتامین B۱۲ را به صورت تزریقی یا خوراکی مصرف کنند اما با توجه به شرایط پیش آمده به دلیل ازدحام و تراکم احتمالی جمعیت در مراکز ارائه خدمات، توصیه محققین به مصرف نوع خوراکی است.

با توجه به شواهد موجود توصیه می شود افراد از مولتی ویتامین ها برای افزایش سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با بیماری کووید- ۱۹ استفاده کنند. نکته مهم این است که مصرف ویتامین ها باید منطقی باشد زیرا مصرف زیاد برخی ویتامین ها با عوارضی همراه است. مصرف میوه جات و سبزیجات تازه در رژیم غذایی روزانه به عنوان منبع غنی ویتامین ها توصیه می شود.