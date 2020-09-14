ادامه پیشتازی بایدن در ۵ ایالت کلیدی/ فاصله نامزدها به ۷ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریل کلییر پالیتکز، بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌های انجام شده اختلاف آرای جو بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا، از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوریخواه، به ۷ درصد رسیده به طوری که بایدن ۵۰.۵ درصد از آرای مردمی و ترامپ ۴۳ درصد از آرا را در سبد دارند.

با این وجود اما در پنج ایالت کلیدی فاصله نامزدها با یکدیگر متفاوت است.

در نیوهمپشایر فاصله دو نامزد از هم فقط ۳ درصد است به طوری که بایدن ۴۵ و ترامپ ۴۲ درصد آرا را در اختیار دارند.

در نوادا فاصله ۴ درصد است به طوری که بایدن ۴۶ و ترامپ ۴۲ درصد از آرا در سبد دارند.

در آریزونا فاصله ۲ درصد است به طوری که بایدن ۵۰ و ترامپ ۴۸ درصد آرا را دارند.

در ویسکانسین اختلاف ۵ درصد بوده و آرا با حساب ۴۸ به ۴۳ به نفع بایدن است.

اما در مینه سوتا اختلاف نامزدها ۹ درصد است به طوری که بایدن ۵۰ درصد و ترامپ ۴۱ درصد آرا را در اختیار دارند.

نظرسنجی‌های مربوط به این پنج ایالت توسط نیویورک تایمز و دانشگاه نسیه نا» Siena انجام شده‌اند.