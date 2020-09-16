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۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۵۰

معاون استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد:

تفاهم مرزی با افغانستان برای تسهیل تردد مرزی در میلک

تفاهم مرزی با افغانستان برای تسهیل تردد مرزی در میلک

زاهدان - معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای رونق پایانه مرزی میلک و تردد بیشتر ناوگان ترانزیتی در این مرز، دیداری با معاون والی نیمروز برگزار و تفاهم نامه های به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، ماندانا زنگنه در دیدار مرزی که در نقطه صفر مرزی میلک ایران و زرنج افغانستان برگزار شد، اظهار داشت: مرز میلک برای دو کشور اهمیت بالایی دارد و باید تردد خودروهای دو کشور در این پایانه تسهیل شود و این مهم نیازمند تفاهم‌هایی میان دو ولایت است.

وی افزود: در این دیدار مرزی مقرر شد طرف افغانستانی خودروهایترانزیتی این کشور را ابتدا برای پیشگیری از قاچاق بازرسی کرده با حذف موارد اضافه از جمله باک اضافه آنها را راهی مرز کنند و در خصوص خودروهای ترانزیتی ایرانی هم مقرر شد بازگشت آنها به کشور را تسهیل کنند.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از طرفی برای تسهیل تردد خودروهای ترانزیتی دو طرف، ساعت تردد مرزی برای این ناوگان در نظرگرفته شد و پس از آن سایر خودروها تردد خواهند داشت.

کد مطلب 5025130

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