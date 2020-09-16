به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و بنیاد دایره ‌المعارف اسلامی در راستای هم‌افزایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دوجانبه درزمینهٔ ‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

این تفاهم‌نامه باهدف استفاده بهینه از منابع، تجربه‌ها و ظرفیت‌های دو طرف درزمینهٔ ‌های آموزشی و پژوهشی به دلیل شرایط کرونایی به‌صورت مجازی به امضا رسید.

همکاری در تدوین و ترجمه منابع و متون آموزشی و پژوهشی، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، مبادله طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی، همکاری در نگارش مقالات دانشنامه جهان اسلام در موضوعات مرتبط با نسخ خطی، کتابخانه‌های جهان اسلام، ایجاد ایستگاه مطالعه دیجیتال در هر مرکز جهت استفاده از منابع دیجیتال برای کاربران خاص، امکان استفاده بنیاد از کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی از طریق اشتراک IP، همکاری آستان قدس با بنیاد برای ایجاد و سازمان‌دهی کتابخانه تخصصی و کتابخانه دیجیتال و همکاری درزمینهٔ سازمان‌دهی(فهرست‌نویسی) کتاب‌ها و سایر منابع اطلاعاتی، بخشی از مفاد این تفاهم‌نامه است.

غلامعلی حداد عادل، مدیرعامل بنیاد دایره‌ المعارف اسلامی، ضمن امضای تفاهم‌ نامه، آستان قدس رضوی را باعظمت و کتابخانه آن را سرمایه‌ای بزرگ خواند و اظهار کرد: ارتباط با آستان قدس رضوی برای این بنیاد مایه برکت است.

وی همچنین از مدیران سازمان کتابخانه‌های آستان قدس برای بازدید از بنیاد دایره ‌المعارف بزرگ اسلامی دعوت کرد.

حجت ‌الاسلام ‌سید جلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز در آیین امضای این تفاهم نامه، ضمن دعوت از دکتر حداد عادل برای بازدید از مجموعه سازمان به داشته های غنی مطالعاتی و دستاوردهای سازمان کتابخانه ها موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اشاره داشت.