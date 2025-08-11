به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گروه موزه‌های دفینه؛ حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه موزه‌های دفینه در مراسم امضای تفاهمنامه که در محل کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی برگزار شد، گفت: مؤسسه فرهنگی موزه‌ها با فرمان حضرت امام (ره) تأسیس شد و در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب مأموریت‌های ویژه‌ای برای صیانت و معرفی میراث تمدنی کشور برعهده گرفت. امروز با همکاری آستان قدس رضوی، می‌توان فصل نوینی را برای معرفی آثار تمدن ایرانی اسلامی به جهان ایجاد کرد.

سلیمانی با بیان اینکه حرکت‌های هم افزایی می‌تواند فعالیت نهادهای فرهنگی را تأثیر گذارتر کند گفت: خیلی از کشورها به دنبال خرید آثار هنرمندان ما هستند تا برای خودشان تاریخ، فرهنگ و هویت سازی کنند.

مدیرکل مؤسسه فرهنگی موزه‌ای بنیاد مستضعفان تصریح کرد: آثار فاخر ما بعضاً در جهان نمونه مشابه ندارد؛ از جمله موزه خودروهای کلاسیک و تاریخی و همچنین مجموعه‌ای از نسخ خطی نفیس که بخشی از آن‌ها برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها رونمایی شده است.

سلیمانی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و حتی وزارت میراث فرهنگی آثار زیادی دارد که باید به مردم معرفی شود ولی تا کنون دیده نشده‌اند گفت: ما آمادگی داریم به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم (ص)، برنامه‌های ویژه‌ای به صورت مشترک با آستان قدس رضوی برگزار کنیم.

در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدجلال حسینی رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: موزه‌های آستان قدس رضوی امسال موفق شد در ۱۲ شاخص رتبه اول را به دست بیاورد. ظرفیت‌های خوبی هم در بنیاد وجود دارد که می‌توان برنامه‌های مشترکی را با هم داشته باشیم. مهم این است که بتوانیم این تفاهمنامه را عملی کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها پس از امضا و ثبت عکس یادگاری، به حاشیه می‌روند، تصریح کرد: امضای تفاهم‌نامه باید آغاز یک مسیر عملیاتی باشد، نه یک اقدام نمادین. از همه همکاران می‌خواهم مفاد این تفاهم‌نامه بند به بند پیگیری و شش ماه دیگر گزارش پیشرفت آن ارائه شود.