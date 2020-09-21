اجساد شهدای فاجعه‌ حلبچه را چه کسی خاک کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود خاتمی، مسئول کل بهداری سپاه در ایام جنگ و رئیس سابق سازمان هلال‌احمر در کتاب تاریخ شفاهی خود با عنوان «طبیب زندان دولتو» که توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است، از خاکسپاری اجساد شهدای جنایت حلبچه این‌چنین روایت می‌کند که «خاطره‌ای از محرابی توانا مسئول بهداشت جنگ دارم. در عملیات والفجر ۱۰ کار دفن اجساد جنایت رژیم بعث عراق در حلبچه به دلیل حضور خبرنگاران خارجی به درازا کشید.

هوا گرم بود و خیلی از جنازه‌ها پوسیده و از هم پاشیده شده بودند و وضع خیلی بدی به وجود آمده بود. در حلبچه جنازه‌ها دسته‌دسته روی‌هم ریخته شده بودند، طوری که ماشین‌ها وقتی از کنار آن‌ها رد می‌شدند به دلیل بوی بسیار بد جنازه‌ها سرعتشان را زیاد می‌کردند.

حدود دو سه هفته بعد دستور داده شد که جنازه‌ها خاک شوند اما هیچ‌کس حاضر نبود این کار را انجام بدهد. بالاخره مسئول بهداشت ما دکتر مهرابی توانا، چند تا طلبه‌ی داوطلب برای این کار پیدا کرد. آن‌ها ماسک‌های خیلی بزرگی زده بودند و با بیل مکانیکی جنازه‌ها را خاک می‌کردند.

جنازه‌ها همه‌جا بودند. داخل خانه‌ها، زیرزمین‌ها، حیاط‌ها، کوچه‌ها و مزرعه‌ها. دکتر محرابی با گروهش همه‌جا را گشته بود و همه جنازه‌ها را دفن کرده بود.

تعداد زیادی از احشام مردم هم تلف شده بودند که باید دفن می‌شدند. دکتر محرابی آن زمان بسیار فعال بود. من کارشان را از نزدیک بازدید کردم. بعد از جنگ ایشان تجربیاتش را در قالب کتاب بهداشت و دفاع مقدس با نگاهی به آینده مکتوب کرد. این‌ها تجارب بهداشت در جنگ است و برای آیندگان می‌ماند».