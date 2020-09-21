گفتگوی مهر با دختر تکواندوکار ایرانی که عضو تیم ملی فلسطین شد

غزل کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایطی که طی سالهای اخیر برایش رقم خورد و در نهایت منجر به حضورش در تیم ملی فلسطین شد گفت: از ۱۱ سالگی شروع به آموزش تکواندو کردم و در چند مرحله مسابقات قهرمانی کشور و تهران موفق به کسب عنوان قهرمانی شدم اما متأسفانه در اردوهای تیم ملی توجهی به من نشد و با وجود تلاش زیاد و تمرینات سخت خط می‌خوردم، همین موضوع باعث شد تا پس از مشورت با خانواده تصمیم گرفتم به ترکیه بروم.

وی افزود: در آنکارا تمرینات خود را با جدیت بیشتری پیگیری کرده و پس از موفقیت در مسابقات انتخابی در ترکیب تیم «ایل بانک» آنکارا پذیرفته شدم و در مسابقات بین المللی آنتالیا، جام ریاست جمهوری و آزاد ترکیه موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز شدم. مربی تیم ملی فلسطین که یک مربی ترکیه‌ای است، مسابقات من را در این چند تورنمنت پسندید و پیشنهاد داد تا برای این کشور مبارزه کنم و خانواده نیز با این پیشنهاد موافقت کردند.

عضو ایرانی تیم ملی فلسطین ادامه داد: از کشور آذربایجان هم پیشنهاد داشتم که برای این کشور مبارزه کنم، ولی من در آنکارا درس می‌خواندم و امکان اینکه به این کشور بروم وجود نداشت. الان من در آنکارا کنار خانواده هستم، تحصیل می‌کنم و از همه مهمتر تمرینات خود را سخت و فشرده پیگیری می‌کنم. با وجود آنکه پیشنهاد آذربایجانی‌ها چندبار تکرار شد ولی شرایطی که از تیم ملی فلسطین دریافت کردم بهتر بود.

کیانی در خصوص شرایط مالی این قرارداد گفت: برای من شرایط تمرینی و حضور در ترکیه مهمتر بود، در خصوص مسائل مالی زیاد اصراری نداشتم. من برای کسب سهمیه المپیک در وزن ۴۹- کیلوگرم تلاش می‌کنم و ان شاالله به این مهم دست پیدا کنم.

وی ادامه داد: در مسابقاتی که آزاد ترکیه «روکیه ییلدریم» که از سیستم رنکینگ موفق به کسب سهمیه المپیک شده را در همان مبارزه نخست شکست دادم. در مسابقات جام ریاست جمهوری نیز «وانجا استانکویچ» قهرمان سال ۲۰۱۷ جهان را نیز شکست دادم. می‌خواهم بگویم که هدف من کسب سهمیه المپیک و مدال این بازی‌های مهم است و به همین دلیل سخت و فشرده تمرین می‌کنم.

این دختر ایرانی در پایان گفت: به دنبال حاشیه نیستم و بدون سر و صدا برای رسیدن به هدف خودم تلاش می‌کنم. از زمانی که وارد رشته تکواندو شدم، فقط به مدال المپیک فکر می‌کردم و برای تحقق آن نیز به سختی تمرین می‌کنم و امیدوارم بتوانم به این خواسته خود برسم.