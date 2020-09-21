عناصر تحت حمایت آمریکا دهها غیر نظامی سوری را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد که تحت حمایت ارتش آمریکا قرار دارند به تازگی اقدام به ربودن دهها غیر نظامی سوری کرده اند.

این حرکت عناصر قسد علیه غیر نظامیان سوری در حومه الرقه واقع در شمال شرق سوریه صورت گرفته است.

منابع محلی در این شهر اعلام کرده اند که عناصر قسد در جریان حمله به منازل غیر نظامیان سوری اقدام به ربودن آنها می کنند.

این عناصر مسلح منطقه المنصوره و تعدادی از روستاهای اطراف آن واقع در حومه غربی شهر الرقه را محاصره کرده و با ربودن جوانان این مناطق، تلاش می کنند آنها را مجبور به خدمت نظامی در صفوف خود با هدف اجرای برنامه های اشغالگران آمریکایی کنند.

از چند ماه قبل تاکنون تنش های میان مردم سوریه و عناصر قسد در مناطق مختلف این کشور بالا گرفته است به طوریکه عشایر شمال شرق سوریه خواهان اقدام نظامی یکپارچه علیه این عناصر مسلح شده اند.