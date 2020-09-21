سفر از پیش اعلام نشده دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، «نایف بن فلاح الحجرف» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در سفری از پیش اعلام نشده روز گذشته وارد دوحه شد.

وی در جریان این سفر با تعدادی از مقامات قطری از جمله وزیر خارجه این کشور رایزنی کرد.

الحجرف با «علی بن احمد الکواری» وزیر تجارت و صنعت و هم چنین «علی بن شریف العمادی» وزیر امور دارایی قطر دیدار کرد.

در این دیدارها در خصوص مسائل مورد توجه ۲ طرف بحث و تبادل نظر شد.

این دیدارها در حالی صورت می گیرد که تحلیلگران گمانه زنی هایی را در خصوص تلاش ها برای حل بحران منطقه خلیج فارس میان ۴ کشور عربی و قطر مطرح کرده اند.

لولوه الخاطر سخنگوی وزارت خارجه قطر پیشتر اعلام کرده بود که ممکن است طی هفته های آتی اتفاقاتی در خصوص حل این بحران رخ دهد.