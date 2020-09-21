به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «مرگ مشکوک» عنوان نمایشی است به کارگردانی ساشا کشوادی که از ۱ تا ۲۳ مهر ساعت ۱۹:۳۰ در مجموعه تئاتر دیوار چهارم پذیرای علاقه مندان به تئاتر است.

کارگردان نمایش در یادداشتی نوشته است: «مرگ مشکوک» طنزی اجتماعی و متنی پر پرسوناژ است که دلیل اصلی انتخاب این متن حضور تعداد بالای بازیگرها بود. با وجود سختی هایی که در عرصه تولید اینگونه اجراها وجود دارد، تصمیم بر این بود که حال تعداد بیشتری از هنرمندان را روی صحنه خوب نگه داریم. در این روزهایی که ساخت یک کار توجیه اقتصادی ندارد تهیه‌کننده کار انوشه زاهدی با علم به اینکه قطعا ضرر مالی خواهد داد پای این کار ایستاد تا اجرای این نمایش حال تعدادی هنرجو و هنرمند را خوب نگه دارد. نویسنده این متن که نام قبلی آن «آقاذبیح» بود مهدی ملکی است و در ۶ جشنواره جایزه اول نویسندگی را دریافت کرده است.

عواملی که این اثر نمایشی را همراهی می کنند عبارتند از نویسنده: مهدی ملکی، کارگردان: ساشا کشوادی، تهیه‌کننده: انوشه زاهدی، بازیگران: محمد شعبانپور، سعید حسین خانی، مبینا کلاته، بهناز سبحانی، پگاه الله وردی، مسیح یوسفی، شایان تارخ، محمد اسماعیلی، زینب نجفی، مهرناز حسینی، مهدی رشیدی، احسان کلابی، محمدرضا حسنی، پرستو بازیار، فاطمه نوروزی، احمد بیستونی، امیرمحمد احمدی، سپهر عطایی، علیرضا موسوی، سحر جوکار، مریم قلی نژاد، رومینا اطمینان، آروین فلاح، ایمان تارخ، یاسمن عیسی زاده، رضوان عباسی، نازنین تنهایی، نیما ثبوتی، مستانه ایثار، رضا مردی، پارسا فرجاد منش، سعید بداغی، کارن رضایی معین، امیرعلی مهذب، ترانه چهرازی، فاطمه طاهری، آروین صبوری، دستیار کارگردان: محمد شعبانپور، مشاور تبلیغات: امیر تیموری، مدیر رسانه: محمدحسین عبداللهی، مدیر پروژه: سعید حسین خانی، مدیر روابط عمومی: امیر ابوالحسنی، طراح نور: ایمان نظری،

طراح لباس: پگاه الله وردی، طراح صحنه: مهدی ملکی، موسیقی: آروین صبوری، منشی صحنه: مسیح یوسفی، طراح پوستر: بهمن عزیزی، طراح گریم: زینب علیخانی، مجریان گریم: زینب علیخانی، یاسمن عیسی زاده، ترانه چهرازی، دستیاران لباس: رومینا اطمینان، مائده محبی، دستیار صحنه: محمد امین قاسمی، آرزو ابراهیم وند، علی جعفری، عکاس: احسان کلابی.

در خلاصه نمایش آمده است: پس از مرگ مشکوک نگهبان باغ وحش، بازپرس از میان حیوانات به دنبال قاتل می‌گردد.

مجموعه تئاتر دیوار چهارم در میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴ واقع شده است.