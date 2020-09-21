  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳

محورهای رسانه های لبنان؛

روند تشکیل دولت در انتظار تحرک دوباره فرانسه

روند تشکیل دولت در انتظار تحرک دوباره فرانسه

رسانه‌های لبنان طی یک روز گذشته به موضوعات مختلفی پرداختند که روند تشکیل دولت به ابتکار فرانسه مهمترین سوژه‌های خبری این رسانه‌ها است.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه الاخبار در تیتری نوشت: پاریس در تلاش برای تعلیق تحریم های آمریکا علیه لبنانی ها ناکام ماند/ روند تشکیل دولت در انتظار تحرک دوباره فرانسه

این روزنامه همچنین اعلام کرد: رویارویی ایران و آمریکا از صبح روز ۲۰ سپتامبر به خطرناکترین سطح خود رسیده است.

روزنامه النهار اعلام کرد: حزب الله و امل، حریری را در موضع دشوار قرار داده اند/ آیا ادیب انصراف می دهد؟/ درگیری ایران و آمریکا ابتکار پاریس را تضعیف کرده است. 

روزنامه الدیار نوشت: بدون اختصاص وزارت دارایی به شیعیان، دولت تشکیل نمی شود؛ مگر اینکه ایران و فرانسه به توافقی دست یابند.

روزنامه الوطن لبنان نوشت: نماینده حزب الله در دیدار با عون با پیشنهادش درباره سپردن وزارت دارایی به یک مسیحی که خودش او را تضمین کند مخالفت کرده و گفته صحبت در این زمینه کافی است و وزیر دارایی باید شیعه باشد.

روزنامه الشرق اعلام کرد: چالش بر سر وزارت دارایی، به رویارویی طایفه ای بین مسیحیان و شیعیان می انجامد.

شبکه المیادین اعلام کرد: یک رسانه اسرائیلی فاش کرد که عامل ترور عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب‌الله لبنان، «نعوم ایرز» از مدیران ارشد سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی در حوزه سایبری بوده است.

کد مطلب 5029169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها