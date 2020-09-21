خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه الاخبار در تیتری نوشت: پاریس در تلاش برای تعلیق تحریم های آمریکا علیه لبنانی ها ناکام ماند/ روند تشکیل دولت در انتظار تحرک دوباره فرانسه

این روزنامه همچنین اعلام کرد: رویارویی ایران و آمریکا از صبح روز ۲۰ سپتامبر به خطرناکترین سطح خود رسیده است.

روزنامه النهار اعلام کرد: حزب الله و امل، حریری را در موضع دشوار قرار داده اند/ آیا ادیب انصراف می دهد؟/ درگیری ایران و آمریکا ابتکار پاریس را تضعیف کرده است.

روزنامه الدیار نوشت: بدون اختصاص وزارت دارایی به شیعیان، دولت تشکیل نمی شود؛ مگر اینکه ایران و فرانسه به توافقی دست یابند.

روزنامه الوطن لبنان نوشت: نماینده حزب الله در دیدار با عون با پیشنهادش درباره سپردن وزارت دارایی به یک مسیحی که خودش او را تضمین کند مخالفت کرده و گفته صحبت در این زمینه کافی است و وزیر دارایی باید شیعه باشد.

روزنامه الشرق اعلام کرد: چالش بر سر وزارت دارایی، به رویارویی طایفه ای بین مسیحیان و شیعیان می انجامد.

شبکه المیادین اعلام کرد: یک رسانه اسرائیلی فاش کرد که عامل ترور عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب‌الله لبنان، «نعوم ایرز» از مدیران ارشد سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی در حوزه سایبری بوده است.